«ملتقى السمالية» برامج شبابية ترسّخ المفاهيم الوطنية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ينظم نادي تراث الإمارات «ملتقى السمالية الصيفي 2018» تحت شعار «عام زايد» خلال الفترة من الأول حتى 19 يوليو المقبل في جزيرة السمالية في أبوظبي برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

ويتضمن الملتقى العديد من البرامج التي تعنى بالعادات والتقاليد وترسخ المفاهيم الوطنية في نفوس الشباب والناشئة، ومن ضمنها برنامج «دروب المعاني» الذي يركز على السنع الإماراتية بإشراف مدربين ومستشارين تراثيين بالنادي، ويهدف إلى ترسيخ الهوية الإماراتية لدى جيل اليوم وصقلها وتحويلها إلى ممارسة عملية وحياتية.

ويولي النادي الألعاب الشعبية للبنين والبنات أهمية خاصة لدورها في إعداد النشء وتعليمهم قيم الاعتماد على النفس والصبر والمثابرة بجانب إسهامها في تنمية القدرات البدنية ودورها في نقل العادات والتقاليد والمعارف بصورة سلسة وتلقائية عبر الأجيال لتدعّم الثقافة الشعبية الغنية بالعبر والمدلولات.

ويشتمل برنامج «الواجهة البحرية» على ورش للغزل وصناعة الديين وجولات بالسفينة التراثية يتخللها الصيد التقليدي بالخيط وتعريف الناشئة والشباب بأنواع الأسماك التي تكثر في مثل هذا الوقت من العام إلى جانب السباقات والأنشطة البحرية التي تهدف لتعريف الشباب والنشء بمسميات المحامل وتعريفهم بالشراع التقليدي والشراع الرملي وغيرها من أنشطة مدرسة الإمارات للشراع.

وتتضمن الفعاليات برنامج الرياضات التراثية ورياضة الفروسية الذي يهدف إلى تعريف الشباب بمهارات الفروسية والتعامل مع الخيول، ويقام على مرحلتين: السمالية وبوذيب.