«حدك مدك» الحصان الرابح و«المهلب» يكسب الرهان

المصدر: Ⅶإعداد: غسان خروب

حفِل موسم دراما وبرامج شهر رمضان هذا العام بأعمال قوية على مستوى الفكرة والسيناريو والإخراج والأداء أيضاً، استطاعت في معظمها تحقيق نسب مشاهدات عالية على كافة القنوات التلفزيونية التي عرضت عليها، إذ حظيت باهتمام جماهيري كبير، ذلك بفضل تميزها، وطبقاً لما كشفته نتائج استطلاع «البيان» أخيراً حول الدراما والبرامج الرمضانية 2018، بأفكارها المهمة وجرأة بعضها وجودة صناعتها، ما أهلها إلى أن تدخل قلوب الجماهير، وتسكن عقولهم، خاصة وأن معظمها جاء محاكياً للواقع والقضايا العربية والخليجية بكل تفاصيلها، الأمر الذي زاد من نسب شعبيتها. وبدا لافتاً في استطلاع «البيان» هذا، الذي شارك فيه نحو 1200 شخص، تميز الأعمال الخليجية والعربية التي عرضتها قنوات مؤسسة دبي للإعلام، وعلى رأسها قناة دبي.

وأثبتت الدراما المحلية في الاستطلاع الذي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، قدرتها على المنافسة والتميز، حيث منح الجمهور مسلسل «حدك مدك» لقب أفضل مسلسل محلي، ليكون بمثابة الحصان الرابح في الماراثون الدرامي، تلاه «الماجدي بن ظاهر» في المرتبة الثانية، فيما تمكن مسلسل «المهلب بن أبي صفرة» من كسب الرهان، والبروز في المنازل الرفيعة في الدراما العربية، لتتميز في الفئة ذاتها مسلسلات «أبو عمر المصري» و«طريق» و«كلبش 2» و«الهيبة ـ العودة»، بينما تصدر المسلسل السعودي «العاصوف» قائمة الأعمال الخليجية، ليحل «مع حصة قلم» ثانياً، و«الخطايا العشر» ثالثاً. كما تفوق برنامج «قلبي اطمأن» الذي عرض على «سما دبي»..وحصد نسبة عالية تربع معها على عرش البرامج كأفضل برنامج.. تلاه في المركز الثاني «مجموعة إنسان» على «ام بي سي».

ورغم كم القضايا التي حفلت بها أعمال هذا العام، إلا أن الكوميديا استطاعت أن توجد لها موطئ قدم على الخريطة الدرامية العربية، لتكون منافساً قوياً بحضورها اللافت، لتحظى هي الأخرى باهتمام الجمهور العربي والخليجي على حد سواء. في حين أثبت الممثل عبدالله زيد نفسه هذا العام، ليتصدر قائمة أفضل ممثل محلي.

«حدك مدك».. الأفضل محلياً

رغم أنها التجربة الأولى في التأليف والإنتاج للممثل عبدالله زيد، إلا أن مسلسله «حدك مدك» استطاع أن يتربع على عرش أفضل الأعمال الإماراتية لهذا العام، محتلاً المركز الأول بنسبة (60.5%)، بينما جاء كل من «الماجدي بن ظاهر» و«البشارة» في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

حدك مدك (60.5%) ، الماجدي بن ظاهر(27.1%) ، البشارة (17.8%)

«العاصوف» ..الأفضل خليجياً

هذا العام، خلع الممثل ناصر القصبي عن كاهله عباءة الكوميديا، ليأتي مسلسله «العاصوف» على سدة الأفضل خليجياً، بعد حصوله على نسبة (29.9%)، في حين حل المسلسل الكويتي «مع حصة قلم» ثانياً بنسبه تجاوزت (17%)، ليكون المركز الثالث من نصيب «الخطايا العشر»، فيما تقاسم «عطر الروح» و«الخافي أعظم» المركز الرابع. العاصوف (29.9%) ، مع حصة قلم(17.5%)، الخطايا العشر(16.2%) عطر الروح، والخافي أعظم (10.4%).

«المهلب بن أبي صفرة» الأفضل عربياً

تمكن «المهلب بن أبي صفرة» من حجز مقعده في المركز الأول كأفضل مسلسل عربي، فيما استطاع «الهيبة ـ العودة» أن يحظى بمرتبة متقدمة رغم ما تعرض له من هجوم، محتلاً بذلك المرتبة الثانية، في حين جاء «أبوعمر المصري» ثالثاً، و«كلبش 2» لأمير كراره رابعاً، بينما احتل «طريق» المركز الخامس. الملهب بن أبي صفرة (32.7%)، الهيبة - العودة (16%)، أبوعمر المصري (15.8%)، كلبش 2 (15.3%) ، طريق (12.6%).

«سك على إخواتك».. الكوميديا الأبرز

حجزت الأعمال الكوميدية مساحة جيدة في الدراما الرمضانية، واستطاع مسلسل «سك على اخواتك» التفوق على نظرائه باحتلاله المركز الأول بنسبة 27.5%، ليأتي «ربع رومي» ثانياً، بينما تقاسم «رامز تحت الصفر» و«عوض أباً عن جد» المرتبة الثالثة. سك على اخواتك (27.5%) ربع رومي(18.4%) رامز تحت الصفر و«عوَض أباً عن جد» (17%) لكل منهم.

«قلبي اطمأن» يخطف القلوب..

تصدر «قلبي اطمأن» قائمة أفضل برنامج عرض في رمضان، بعد تمكنه من خطف القلوب، تلاه في المركز الثاني «مجموعة إنسان»، في حين حل «الصدمة 3» ثالثاً، ليأتي من بعده «الثلاثون الخطرة» و«دروب 5» في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

قلبي اطمأن(26.4%) مجموعة إنسان (24.6%) الصدمة 3 (19.4%) الثلاثون الخطرة (17.1%) دروب 5 (9.3%)

عبدالله زيد.. أفضل ممثل محلي

تميز هذا العام الممثل عبدالله زيد في الدراما المحلية، بتجسيده شخصية «حدك» ليحتل المركز الأول، في حين حل جاسم الخراز ثانياً بعد نجاحه في تجسيد شخصية «الماجدي بن ظاهر»، أما جابر نغموش فجاء ثالثاً، تلاه حبيب غلوم، وأحمد الجسمي، وياسر النيادي.

عبدالله زيد (20%)جاسم الخراز (14.3%)

جابر نغموش (11.5%) حبيب غلوم (10.1%) أحمد الجسمي (7.3%) ياسر النيادي (6.6%).

رزيقة طارش أفضل ممثلة محلية

تعد الممثلة رزيقة طارش، واحدة من أبرز الفنانات المحليات، ومن خلال شخصيتها في «البشارة» تمكنت من احتلال المركز الأول بعد حصولها على 39.9%، تلتها الممثلة هدى الغانم في المركز الثاني، بينما جاءت فاطمة الحوسني في المركز الثالث.

رزيقة طارش (39.9%) هدى الغانم (27.6%) فاطمة الحوسني (25.6%)

حياة الفهد الأفضل خليجياً

أثبتت الممثلة الكبيرة حياة الفهد مجدداً أنها «سيدة الشاشة الخليجية» بما قدمته من أداء لافت في مسلسل «مع حصة قلم»، ما منحها المركز الأول كأفضل ممثلة خليجية، لتأتي سعاد عبدالله في المركز الثاني، وهدى حسين في الثالث، أما هيا عبدالسلام فجاءت في المركز الرابع.

حياة الفهد (68.5%) سعاد عبدالله (40.4%) هدى حسين (11.6%) هيا عبدالسلام (10.9%).

القصبي أفضل ممثل خليجي

إطلالة الممثل ناصر القصبي في «العاصوف» وتقمصه لشخصية مغايرة لما قدمه سابقاً، كانت كفيلة بمنحه لقب أفضل ممثل خليجي، ليحتل المركز الأول من دون منازع، فيما جاء مواطنه عبدالمحسن النمر في المركز الثاني، ليحتل داوود حسين المركز الثالث، فيما تقاسم محمد المنصور وإبراهيم الحربي المركز الرابع.

ناصر القصبي(46.9%) عبدالمحسن النمر (26%) داود حسين(13.7%) محمد المنصور وإبراهيم الحربي(9.4%).

منذر رياحنة.. أفضل ممثل عربي

حجز الممثل الأردني منذر رياحنة مقعده في الصف الأول في قائمة أفضل ممثل عربي، بعد تقديمه أداء لافتاً في «أبوعمر المصري»، ليحتل السوري عابد فهد المركز الثاني بعد تقديمه شخصية لافتة في «طريق»، أما الزعيم عادل إمام فقد جاء ثالثاً، ليقاسمه ذات المرتبة الممثل تيم حسن بطل «الهيبة ـ العودة».

منذر رياحنة (29%) عابد فهد (22.2%)عادل إمام وتيم حسن (19.4%).

منى واصف أفضل ممثلة عربية

مجدداً تمكنت السورية منى واصف من خطف الأنظار بشخصيتها في «الهيبة ـ العودة»، لتحصد المركز الأول كأفضل ممثلة عربية، تلتها نيكول سابا في المرتبة الثانية بعد تقديمها لدور لافت في «الهيبة ـ العودة» أيضاً، أما نادين نجيم فقد جاءت في المرتبة الثالثة، لتليها يسرا ودانا مارديني في المركز الرابع والخامس على التوالي.

منى واصف(49.7%) نيكول سابا (29.6%)نادين نجيم (26.9%) يسرا (10.8%) دانا مارديني (10.6%)

«جوليا»..أفضل تتر مسلسل

تصدرت المغنية نانسي عجرم قائمة الأفضل بغنائها تتر مسلسل «جوليا»، حيث لامست من خلاله القلوب، وبصوتها استطاعت هبة الطوجي أن تأسر قلوب متابعي «طريق» لتأتي في المرتبة الثانية، أما ناصيف زيتون صاحب تتر «الهيبة ـ العودة» فقد جاء ثالثاً، تبعته أليسا في «ضد مجهول»، وحسين الجسمي في «أبوعمر المصري».

نانسي عجرم «جوليا» (30.8%) هبة طوجي «طريق» (27.3%) ناصيف زيتون «الهيبة - العودة» (24%) إليسا «ضد المجهول» (23.8%) حسين الجسمي «أبوعمر المصري» (16.1%).