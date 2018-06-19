قنوات «مؤسسة دبي للإعلام » تحقق تفاعلاً رقمياً نوعياً خلال رمضان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نجحت حسابات مؤسسة دبي للإعلام الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة «أوان» الرقمية، في تحقيق أرقام ونتائج نوعية خلال شهر رمضان المبارك 2018، وذلك بعد أن جمعت مسلسلاتها الدرامية والكوميدية بين الإبداع وأعلى المستويات التقنية والقصص الدرامية المحبوكة، مع نخبة نجوم الشاشة المحلية والخليجية والعربية، كما حرصت على تناغم الشكل والمضمون وتقديم الأعمال الدرامية بطريقة مبتكرة، مما مكنها من الاستحواذ على اهتمام الأسرة من خلال تناولها المواضيع الاجتماعية الجريئة والهادفة وتقديمها لباقة متنوعة من الأعمال الدرامية والكوميدية إلى جانب البرامج ذات المضمون والشكل الفني والإبداعي اللافت.



تلفزيون دبي

وبحسب ترتيب مسلسلات تلفزيون دبي بحسب حجم التفاعل، حل مسلسل «ليالي أوجيني» للنجم التونسي ظافر العابدين والنجمة المصرية أمينة خليل في المرتبة الأولى بتفاعل رقمي تجاوز 340 ألفاً، في الوقت الذي استطاع مسلسل «مع حصة قلم» لسيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد من كسر حاجز 58 ألف تغريدة ومنشور، تلاه مسلسل «عزمي وأشجان» لإيمي سمير غانم وحسن الرداد بتفاعل تجاوز 37 ألفاً، فيما حل مسلسل «نسر الصعيد» للنجم محمد رمضان في المرتبة الرابعة بتفاعل تجاوز 7.6 آلاف تغريدة ومنشور عبر حسابات المؤسسة الرقمية، تلاه المسلسل الخليجي «عبرة شارع» للنجمة الكويتية سعاد عبد الله محققاً 7.3 آلاف خلال شهر رمضان المبارك. أما مسلسل «ضد مجهول» لغادة عبد الرازق فحقق تفاعلاً تجاوز 6 آلاف تغريدة ومنشور.



أما بالنسبة للبرامج الرمضانية على شاشة تلفزيون دبي، فحقق برنامج المسابقات «آخر كلام» مع رؤى الصبان تفاعلاً رقمياً تجاوز 449 ألف تغريدة ومنشور عبر حسابات المؤسسة الرقمية، تلاه «دروب» في موسمه الخامس مع الإماراتي علي آل سلوم، بتفاعل تجاوز 20 ألفاً، فيما نجح «الراوي» مع الباحث والمؤرخ الإماراتي جمال بن حويرب في تحقيق المرتبة الثالثة بعدد 13 ألف تفاعل، ثم برنامج «دار السلام» مع الشيخ صالح المغامسي بواقع 3 آلاف تغريدة ومنشور، أما «السديم» مع سعيد محمد القرقاوي فحقق تفاعلاً جيداً بلغ 2.5 ألف تغريدة ومنشور، في حين حقق برنامج «الناس ألوان» مع أحمد الماليكي تفاعلاً بلغ 2.5 تغريدة ومنشور رقمي.



سما دبي

كما نجحت قناة سما دبي في تحقيق نسب متابعة رقمية مرتفعة خلال شهر رمضان المبارك، حيث حل المسلسل الإماراتي «حدك مدك» للنجمين عبد الله زيد وجمعة علي في المرتبة الأولى متجاوزاً 173 ألف تغريدة ومنشور رقمي، فيما حل في المرتبة الثانية مسلسل «المواجهة» لشجون وحسين المنصور، بتفاعل تجاوز 41 ألفاً، فيما حقق المسلسل البدوي «نوف» للنجمة الأردنية ميس حمدان تفاعلاً وصل إلى ما يزيد على 18 ألف تغريدة ومنشور، ونجحت النجمة الكويتية هدى حسين من خلال مسلسلها الدرامي «عطر الروح» في تحقيق ما يزيد على 13 ألف تغريدة ومنشور، كذلك الحال بالنسبة إلى مسلسل «الخافي أعظم» للنجمة الكويتية هيا عبد السلام، محققاً 8.8 آلاف تفاعل رقمي، في الوقت الذي حقق مسلسل الكرتون الجديد «زون زيرو» على شاشة تلفزيون دبي 3.4 آلاف تغريدة ومنشور خلال الشهر الفضيل.



وفيما يتعلق بالبرامج على شاشة القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، نجح برنامج «قلبي اطمأن» في تحقيق المركز الأول بتفاعل رقمي تجاوز 162 ألف تغريدة ومنشور على امتداد أيام الشهر الفضيل، فيما أتى برنامج «المرتل» في موسمه الأول المركز الثاني بتفاعل رقمي تجاوز 80 ألف تغريدة ومنشور خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، تلاه برنامج «السنيار» مع أحمد عبد الله وليلى المقبالي الذي حقق تفاعلاً تجاوز 27 ألف تغريدة ومنشور، فيما نجح برنامج «المندوس» مع الإعلامي الإماراتي عبد الله إسماعيل في الوصول إلى تفاعل رقمي تجاوز 21 ألف تغريدة ومنشور، تلاه «دروب» مع الإعلامي علي آل سلوم بتفاعل وصل إلى 20 ألف تغريدة، أما برنامج «بصمات» مع عوض بن حاسوم الدرمكي فوصل إلى 7.3 آلاف، ثم «لحظة أمل» مع فهد هيكل بواقع 205 تغريدات ومنشورات، في الوقت الذي حصد برنامج «سند» في موسمه الخامس مع الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم تفاعلاً تجاوز 5 آلاف تغريدة ومنشور، كذلك الحال بالنسبة إلى برنامج «معاً نستطيع» الذي تجاوز ألفي تغريدة ومنشور خلال شهر رمضان المبارك.

أما «هني وعافية» مع الشيف خولة السّيب فحقق 1.2 ألف، وتجاوز برنامج «سمسم في المطبخ» 910 تغريدات ومنشورات خلال 30 يوماً.



من جهة أخرى، وصلت ثلاثة تطبيقات من مؤسسة دبي للإعلام إلى قائمة أفضل 10 تطبيقات في متجر «أبل ستور» في الشرق الأوسط والخاص بنظام آي أو إس (IOS) للهواتف والأجهزة اللوحية الذكية، حيث تعدى عدد تحميل تطبيق تلفزيون دبي إلى أكثر من (28.387) تنزيل، وتطبيق سما دبي إلى (35.600) تنزيل، في حين نجح تطبيق منصة «أوان» في الوصول إلى (151.443) تنزيل خلال شهر رمضان، وعبر متجر تطبيقات «بلاي ستور» الخاص بتطبيقات آندرويد (Android) الخاص بالهواتف والأجهزة اللوحية الذكية، وصل عدد مرات تنزيل تطبيق تلفزيون دبي إلى (31.300) مرة، وتطبيق سما دبي إلى نحو (19.710) مرة، أما تطبيق «آوان» فوصل إلى (48.060) تنزيل.



أكثر من 10 مليارات

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون في «دبي للإعلام»، عن إنجاز متفرد كشفت فيه عن أرقام المتابعات التي حققتها منصة وتطبيق «أوان» الرقمية في رمضان، والتي تعد أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط وتوفر تجربة فريدة من نوعها للاستمتاع بالمشاهدة الرقمية المتميزة، حيث تجاوز إجمالي عدد المشاهدات في «أوان» لمختلف المسلسلات والبرامج لتلفزيونات وقنوات المؤسسة حاجز الـ10 مليارات مشاهدة.