أبنية مستقبلية صديقة للبيئة تنبض بطاقات إيجابية

المصدر: Ⅶ إعداد: فاتن صبح

مدرسة صغيرة هي الأكثر فرادةً في العالم، والأكثر صداقةً للبيئة ربما، حازت أخيراً على شهرة واسعة، موجودة في دروباك النرويجية، إذ توضع على سطحها ألواح ضوئية مواجهة للشمس بزاوية 33 درجة، وفي الأسفل آبار طاقة مستمدة من حرارة الأرض. إنها مدرسة «باور هاوس دروباك مونتيسوري» الإعدادية، التي تزعم بأنها الأكثر فعالية في النرويج. كما أنها المبنى الأحدث الذي حمل توقيع مجموعة من المهندسين والمعماريين والمطورين والمصممين في باور هاوس. والهدف الأساس لهذا المشروع، كما يقول القائمون عليه، توفير مبانٍ صديقة للبيئة، تنبض بطاقات إيجابية ذخرها التكنولوجيا والمعرفة.

ويقول رون ستين، المدير التقني في شانسكا، الشركة المتعاقدة كجزء من «باور هاوس»: «تقضي مهمتنا، بأن نجعل من كل مبنى طاقة إيجابية، بمعنى أننا نريد إزالة الحواجز التي تعيق الصناعة وروادها، ونظهر أننا نتمتع بالقدرات التكنولوجية والمعرفة، وأنه من الممكــن وضعهـا قيد التشغيل والتوظيــف فــي حقــل الطاقـة الآن».

ويضيف ستين قائلاً: «لا بدّ، وكي نكون قادرين على تصميم مبانٍ قادرة على إنتاج كل تلك الطاقة التي تستمر لمدى الحياة، أن يتغير التصميم، من شكل يتبع الوظيفة، إلى هيكل يلحق ويتبع البيئة. وهكذا نستطيع أن نشهد على مشاريع عمرانية جديدة بشكل مختلف».

تسويقاً لمبنى من طراز «باور هاوس»، كما يقول الخبراء، لا بدّ للتصميم أن يتوافق تماماً مع تعريف إيجابية الطاقة، ولا بدّ أن يأخذ بالاعتبار، كلاً من المراحل من دورة الحياة، بدءاً بنقل المواد، مروراً بآلات البناء وإنتاج الستانلس ستيل والألمنيوم، وصولاً إلى مرحلة الهدم لاحقاً. ولا بدّ من مراقبة عملية البناء والمواد.

كما يحتل جزءاً من المعادلة، مبدأ تشييد مبنى يتسم بأكبر قدرٍ من الفعالية، وأن يتم التزود بالكمّ الأكبر من الطاقة عبر الألواح الضوئية. ويمكن، على الرغم من التحديات التي تشوب المسألة، جعل العملية مشروعاً مربحاً، وفق رأي المدير الإداري ماريوس هولم، الذي يقول: «إذا ما أردنا أن نتوصل بالفعل لتشييد أبنية خضراء، فنحتاج الأمر إلى أن نتقبّل فكرة كون تصاميم المباني وهندستها قد تتأثر بالمعايير البيئية التي نرسيها».