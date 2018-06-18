برنامج كمبيوتر يتنبأ بالمستقبل

المصدر: Ⅶ سان فرانسيسكو - د ب أ

ابتكر باحثون في مجال الكمبيوتر بجامعة بون الألمانية برنامج كمبيوتر يمكنه التنبؤ بالمستقبل لمدة عدة دقائق. ويغذى البرنامج في البداية بسلسلة من الأفعال التقليدية، مثل خطوات الطهي، عبر مجموعة مقاطع الفيديو، وبناء على هذه المعلومات، يستطيع البرنامج أن يتنبأ بدقة بالخطوات التالية التي سيقوم بها الطباخ خلال فترة زمنية قصيرة، في المستقبل.

ويستطيع البرنامج التنبؤ بالمكونات التي يحتاجها الطباخ أثناء عملية الطهي، وكذلك بتوقيت إشعال الفرن..وغير ذلك الكثير.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» عن الباحث يورجن جال قوله: «نريد التنبؤ بتوقيت ومدى استمرارية الأنشطة المختلفة لمدة دقائق بل ساعات قبل حدوثها».

وفي إطار تجربة البرنامج الجديد، قام فريق الدراسة بتغذية التطبيق بأربعين مقطع فيديو لطهاة أثناء إعداد أنواع مختلفة من السلطات.. و«شاهد» البرنامج هذه المقاطع الخاصة لمدة أربع مرات، وبذلك تعلم ترتيب الخطوات والفترات الزمنية التي تستغرقها.