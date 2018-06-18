أول جنين في العالم يخضع لزراعة خلايا جذعية

المصدر: Ⅶ إعداد ـ فاتن صبح

خضعت الطفلة إليانا كونستانتينو، في مستشفى جامعة كاليفورنيا في سان فرنسيسكو للأطفال، أخيراً، لعملية زراعة خلايا جذعية داخل الرحم، لعلاج أحد أشكال الثلاسيميا القاتلة.

وتلقت المريضة، الأصغر حجماً وسناً في العالم، وهي لا تزال جنيناً، علاجاً بعملية زراعة خلايا جذعية مأخوذة من نخاع عظم والدتها نيشيل أوبار، لتكون أول طفل في العالم يستقبل خلايا إنتاج وحدات الدم قبل الولادة، وذلك حسبما أكدت الجامعة.

وكانت المريضة التي عولجت قبل أربعة أشهر من الولادة، تعاني من نوع قاتل من مرض ثلاسيميا ألفا، الذي تسببه إحدى الجينات المنقولة من حوالي خمسة بالمئة فقط من سكان العالم، إذ يؤدي إلى مقتل معظم الأجنة قبل الولادة.