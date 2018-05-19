«برج خليفة» يواكب رمضان بإبداع بصري

على واجهة برج خليفة، المعلم الحضاري العالمي في دبي، وبمناسبة شهر رمضان المبارك، تتاح لزوار البرج ومنطقة «الداون تاون» فنون من الإبهار البصري والإبداعات المرئية على واجهة البرج، احتفاء بمناسبة الشهر الفضيل.

ويقدم البرج عرضين مذهلين على شاشة «ليد» العملاقة على واجهته الخارجية طيلة شهر رمضان المبارك، ووقع الاختيار على هذين العرضين بعد عملية تقييم دقيقة شملت مئات المشاركات.

قيم رمضان

ويحتفي العرض الأول بالقيم النبيلة والمعاني السامية للشهر الفضيل، وهو من إعداد «آرت نور» للتصميم والرسم، ويجسد أسماء الله الحسنى. وتم إعداد هذه التحفة الفنية على مدى 15 عاماً، حيث عرضت في العديد من الوجهات الراقية، ويمكن التعرف على تفاصيلها البديعة حالياً على واجهة «برج خليفة».

سيمفونية ألوان

أما العمل الثاني فهو من تصميم «فريلسيون» التي تتخذ من بودابست في هنغاريا مقراً لها وتتخصص بعروض الإسقاط الضوئي على المباني والمحتوى ثلاثي الأبعاد. ويحاكي العرض تأثير الموسيقى على الواجهة الزجاجية في سيمفونية متناسقة من الأنغام والتصاميم البديعة.

منصة البرج

والجدير بالذكر أن «قمة البرج، برج خليفة»، أعلى منصة مشاهدة مفتوحة للعموم، ستمدد ساعات العمل خلال الشهر الفضيل لتبدأ عند الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، علماً أن الموعد الأخير للدخول سيكون عند الساعة 11:45 ليلاً.

مواعيد

تقدم العروض من الأحد إلى الأربعاء، كل ساعة بدءاً من الساعة 7:45 وحتى 10:45 مساءً، ومن الخميس إلى السبت، كل 30 دقيقة بدءاً من الساعة 7:45 وحتى 10:45 مساءً.