متحفا «دبي» و«الاتحاد» يشرعان أبوابهما مجاناً للجمهور

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، عن عزمها الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف من خلال إتاحة فرص الدخول المجاني للجمهور إلى متحف الاتحاد يومي غد وبعد غد، كما سيفتح متحف دبي أبوابه للزوار بالمجان بعد غد.

ويحتفل العالم كل عام باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو منذ العام 1977، ويقام تحت رعاية المجلس الدولي للمتاحف. ويتخذ القائمون على المتاحف من هذا اليوم فرصة للتواصل مع المجتمع، وتقديم مجموعة من الأنشطة الخاصة، من أجل التعريف بدور المتاحف في حياة الأمم والشعوب.

ومن خلال الشعار الذي تم اختياره لهذا العام تحت عنوان «المتاحف وفضاءات الإنترنت.. مناهج مستحدثة وجماهير جديدة»، سيتم التركيز على الدور الذي تلعبه المتاحف في ظل التقدم التكنولوجي للوصول إلى الجمهور على نطاق أوسع يتعدى المباني والمقرات، وكيفية الاستفادة من قنوات التواصل الاجتماعي لإبراز تجارب الزوار وتفاعلهم مع المتاحف.

وخلال شهر رمضان، يستقبل متحف الاتحاد زواره من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 05:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، أما متحف دبي فيفتح أبوابه من 9:00 صباحا حتى 5:00 من السبت إلى الخميس.

أما بالنسبة لمتحف الشاعر العقيلي ومتحف المسكوكات ومتحف نايف، ستفتح أبوابها من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

يذكر أن دبي للثقافة تدير 16 موقعًا تراثيًا في دبي، حيث يعرض كل واحد منها جوهر المدينة وتراثها الغني، بدءًا من التحف الرائعة وحتى مجموعات العملات، ما يعني أنها توفر الكثير للراغبين في الاستكشاف والتعلم.

بالإضافة إلى متحف الاتحاد، الذي يروي القصة الملهمة لاتفاقية الاتحاد في العام 1971 من خلال عيون الآباء المؤسسين، ويدار من قبل دبي للثقافة التي تركز جهودها على إطلاع جميع الزوار على هذه اللحظة المحورية من تاريخ الإمارات.