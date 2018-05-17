«مؤسسة دبي للإعلام » تدشن إذاعة نور دبي الرقمية للقرآن الكريم

تطلق مؤسسة دبي للإعلام اليوم، في إطار الدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك 2018، إذاعة نور دبي الرقمية للقرآن الكريم، عبر موقع وتطبيق «آوان»، متضمنة تلاوات متعددة من القرآن الكريم على مدار الساعة، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن إطلاق برنامج المسابقات الجديد «المرتل» المتخصص بأجمل صوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم، ابتداء من أول أيام الشهر الفضيل على قناة سما دبي وإذاعة نور دبي.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون: إن مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها الإذاعية والتلفزيونية تولي البرامج الدينية والاجتماعية حيزاً مهماً في قائمة برامجها التي تحرص فيها على التنوع الدائم في إنتاج وتقديم مجموعة من البرامج الغنية معرفياً وفكرياً، والمنتقاة بعناية إرضاء للمشاهد العربي بكافة شرائحه وفئاته، حيث تقوم قنوات مؤسسة دبي للإعلام خلال الشهر الفضيل ببث مجموعة برامج دينية واجتماعية متنوعة، والتي تتميز بالوسطية والاعتدال وتلقى الاهتمام والمتابعة الجماهيرية، لما تطرحه من قضايا وأفكار دينية ودنيوية تتماشى مع تعاليم الدين الحنيف والتي تدعو إلى المحبة والخير والتسامح بين البشر، في الوقت الذي تؤكد فيه اتصالات ورسائل المشاهدين والجمهور على الحرص على متابعتها بشكل دوري مستمر، داعياً الجمهور ومشاهدي قنوات مؤسسة دبي للإعلام، إلى متابعة منافسات البرنامج الجديد «المرتل» والذي يعد رؤية جديدة لبرنامج ديني هادف يجمع بين الروحانيات وروح المنافسة الشريفة والفوز بجوائز «المرتل» المعنوية والمادية.

مؤكداً حرص مؤسسة دبي للإعلام الدائم على تقديم منتج إعلامي على درجة عالية من التميز والريادة، ويجمع بين الرؤية الدينية السمحاء والطابع الاجتماعي والإنساني للبرنامج من خلال لجنة التحكيم التي تضم نخبة من كبار القراء في منطقة الخليج العربي يتقدمهم فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، والقارئ الشيخ عبدالرزاق الدليمي، والمنشد والقارئ الإماراتي أسامة الصافي، في الوقت الذي يشارك فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، في إطلالة خاصة لتقديم شرح وتفسير للسور والآيات الكريمة التي سيقوم المشتركون بتلاوتها في البرنامج الجديد، فيما تم اعتماد المذيع الإماراتي أيوب يوسف لتقديم الحلقات الأساسية، والمذيع الكويتي صلاح الشطي في تقديم كواليس البرنامج الجديد.

وتمنى المنصوري، أن يحقق البرنامج في نسخته الأولى النجاح والمتابعة، بالتزامن مع إطلاق إذاعة نور دبي الرقمية للقرآن الكريم على موقع «آوان»، وإنشاء الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج «المرتل» مع بداية الشهر الفضيل، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الحسابات الرقمية عبر حسابات المؤسسة على شبكات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي سيتم طرح العديد من الأسئلة والمسابقات المجزية للجمهور المشارك.

أصوات شجية

وأكد أن المنافسة ستكون قوية في الموسم الأول، مع انضمام القراء الجدد من مختلف إمارات الدولة ومن جنسيات عربية وأجنبية متعددة، بعد أن تم فتح المجال للمشاركة على نطاق واسع على امتداد الأشهر القليلة الماضية، ما يعتبر مفاجأة جميلة للجمهور الذي سيتابع مجموعة من الأصوات الشجية التي ستصدح بآيات الكتاب الكريم، معرباً عن أمله انضمام مواهب جديدة من مختلف دول الخليج العربي والعالم العربي والإسلامي في المواسم المقبلة.

من أجواء «المرتل» على «سما دبي» وإذاعة «نور دبي»

منافسات راقية

ويتضمن البرنامج الجديد 5 مراحل على امتداد عدد حلقاته التي تصل إلى 15 حلقة تلفزيونية، يشارك فيها 25 مشتركاً، بداية من المرحلة الأولى التي يتم خلالها التعرف على أصوات المشتركين وأدائهم، وبواقع 5 مشتركين في كل حلقة، في الوقت الذي تم تخصيص حلقة خاصة كفرصة أخيرة للمشتركين الخمسة الذين تم استبعادهم من المرحلة الأولى، وذلك لضمان انتقال مشترك واحد منهم للمرحلة التالية، فيما يحق لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم استعمال زر الامتياز «الأخضر»، واختيار 3 مشتركين للانتقال إلى المرحلة قبل النهائية التي ستضم 6 مشتركين فقط، يتم استبعاد 3 منهم للوصول إلى الحلقة الختامية والفوز بالمراتب الثلاث الأولى ولقب «المرتل» في موسمه الأول على قناة سما دبي وإذاعة نور دبي.

وقال فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، عن البرنامج الجديد «سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج غير التقليدي على قناة سما دبي وإذاعة نور دبي، بعد أن تابعنا وشاهدنا الكثير من البرامج التقليدية وكأنها تخاطب فقط المهتمين بالحفظ والتلاوة، في حين يخاطب برنامج المرتل جموع المسلمين ونحن نسمع للمتسابقين ونستمتع بأدائهم، وأنا على يقين بأن الجمهور سيفرح ويستمتع بهذا البرنامج مثلما استمتعنا بهذه الأصوات الشجية في الاستديو».

وحول أجواء البرنامج الجديد وطريقة التعامل مع المشتركين الجدد، قال العفاسي «نسمع من المشتركين ونستمع إليهم بطريقة عصرية، يتم من خلالها إيصال الرسائل والملاحظات في هذا البرنامج الذي أعتبره الأوحد في الشرق الأوسط في مجاله»، وأضاف هدفنا إطلاع الجمهور على كيفية تحسين الصوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم في شهر الخير.

وتحدث القارئ الشيخ عبدالرزاق الدليمي، عن مستوى المواهب والإمكانيات الصوتية في هذا البرنامج، قائلاً أعتقد أن هذا البرنامج سيكون له صدى عالمي، على اعتبار أنه مسابقة رائدة في هذا المجال من ناحية التركيز على الأداء والصوت والضبط والأحكام، إلى جانب معايير كثيرة تندرج تحت هذا الأمر وصولاً إلى الأنغام والمقامات.

وأكد المنشد والقارئ الإماراتي أسامة الصافي، أن برنامج المرتل يجمع بين روحانية القرآن الكريم، والترويح لأن فيه مسابقة وتنافساً للفوز ضمن أجواء رمضانية محببة للصائم، متحدثاً عن آلية تقييم المشتركين من خلال معايير ثابتة مطبقة في المسابقات المحلية والدولية تشمل حسن التلاوة وتتعلق بالوقف والابتداء والمخارج والاستهلال والأداء والتصرف في الأداء والحضور أمام الجمهور.

بث

يبث برنامج المرتل على قناة سما دبي وإذاعة نور دبي، يومياً ابتداء من الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 12:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة على قناة سما دبي، صباح اليوم التالي الساعة: 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، وعلى إذاعة نور دبي من الأحد إلى الخميس منتصف الليل والساعة: 07:10 صباحاً بتوقيت الإمارات، ويومي الجمعة والسبت الساعة: 01:00 صباحاً.