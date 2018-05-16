برامج شيّقة ونفحات إيمانية عبر أثير «الأولى» في رمضان

تستعد «الأولى» الإذاعة الإماراتية التراثية الوطنية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لإطلاق جديدها من البرامج المخصصة لشهر رمضان المبارك.

ومع فجر الأول من رمضان، ستبدأ الأولى ببث دورتها البرامجية الرمضانية الجديدة بعد أشهر من العمل لتتواءم وروحانية الشهر العظيم، وتتماشى ونهج الإذاعة وطابعها الإماراتي، التراثي، الوطني، لتثري مستمعيها وتبقى رفيقة دربهم ومصدراً يستقي الصائم منه زاد يومه، سواء من الفواصل والأذكار أو المواضيع الاجتماعية المتنوعة.

وأشارت نتالي أواديسيان، مدير البرامج والإنتاج في إذاعة الأولى إلى أهمية مواكبة البرامج لكافة المناسبات والأحداث خصوصاً في شهر رمضان المبارك وقالت: يأتي التنوع في إذاعة الأولى على رأس أجندة العمل، ويعنى بالمضمون وتغيير المحاور في البرامج الرئيسية وفقاً لجميع المناسبات وأحداث الساحة المحلية.

خصوصاً في شهر الصيام، الذي يتناول حياة الصائمين على كافة الصعد الاجتماعية والدينية والثقافية. لذا تركز إذاعة الأولى على سلوكيات الفرد ومحيطه والروابط الأسرية، والعادات والتقاليد الإماراتية المصاحبة للشهر الفضيل مع مواكبة جميع المحاور التي تصل إلى ذائقة المستمع.

وأضافت أواديسيان: كل دورة برامجية رمضانية، نطلق مجموعة من البرامج الجديدة كلياً والفواصل المخصصة لهذا الشهر لإثراء المضمون العام بمزيد من أوجه القيم التراثية والعادات السمحة التي يتحلى بها الإماراتيون وتميزهم عن باقي الشعوب، كما نحرص على إطلاق مجموعة من المسابقات في عدد من البرامج ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف حصد تفاعل المستمعين وبالتالي نيل رضاهم وسعادتهم.

مواعيد

من 8-10صباحا، يبدأ يوم الصائم مع المقدمة عليا بوجسيم في برنامج «صباح الأولى» ليصطحب المستمعين من فئة الموظفين خصوصا في رحلة من المعرفة تتسم بالإيجابية والروح الوطنية.

من 11ص -1 بعد الظهر، يستمر برنامج «الرايح» مع سماح العبار بطرحه الاجتماعي الموجه للأسرة الإماراتية بمواضيع تناسب الشهر الكريم وفقرة خاصة للأطفال بعنوان (إنتوا).

من 3 -5 مساء، المستمع على موعد مع المقدمة أثير بن شكر في برنامج المسابقات «الميدان يا حميدان» لاختبار معلومات المتسابقين من خلال الأسئلة التي تعكس توجه «الأولى».

سهرة إذاعة الأولى في رمضان مميزة من خلال برنامجها المباشر من تقديم سالم محمد وخليفة الفلاسي، حيث يستضيفان مجموعة من الشخصيات المؤثرة ممن لديهم أعداد كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل ليتعرف المستمع على جوانب حياتهم المختلفة عبر حوارات شيّقة وملهمة، بالإضافة إلى الجوائز القيّمة المقدمة للمستمعين في البرنامج.

وتستمر البرامج التالية طوال الشهر الكريم: من 2-3 عصرا، «الشور عندك» مع عبدالله موسى، يتناول البرنامج محاور دينية تتحدث عن الصفات ونقيضها كالخير والشر والتواضع والكبر، استدلالاً بالقرآن الكريم والأمثلة العامة في الحياة. من 7:30 -8 صباحا، «تفسير الأحاديث» مع عبدالله الأنصاري. من 10 -11 صباحا، البث المسجل من برنامج المحاضرات الدينية «هبوب الخير».

«على السيف» حوار فهد علي مع النوخذة حميد بن ذيبان يوم الجمعة من 10-12 منتصف الليل، برنامج يثري ثقافة المستمع عن علوم البحر وما يتعلق بالبيئة البحرية ومفرداتها التراثية. «برزة شعر» مع الشاعرين راشد وسيف سليمان الشامسي كل يوم سبت من 10 حتى 12 منتصف الليل، برنامج شعري يبث من أحد المجالس في إمارة عجمان.

ورث زايد

في «عام زايد» تقدم إذاعة الأولى باقة من الفواصل الرمضانية والبرامج التي تتحدث عن القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، منها الوثائقي (ورث زايد) الذي يذاع كل جمعة وسبت ويحكي قصة القائد زايد ومسيرة بناء دولة الإمارات العربية المتحدة والنهج الذي رسمه في حب الوطن والعمل لأجله من جميع الجوانب الحياتية للفرد.