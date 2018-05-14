إذاعة «دبي للقرآن» تعلن دورتها البرامجية في الشهر الفضيل

بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أعلنت إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن دورتها البرامجية الجديدة المخصصة لشهر رمضان المبارك 1439 هجري.

وجاء الإعلان عن الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة دبي للقرآن خلال لقاء إعلامي عقد أمس، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تحدث فيه عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية، عن طبيعة الدورة البرامجية للإذاعة خلال الشهر الفضيل، كما تناول هذ اللقاء الإعلامي محاور عدة، أولها تلخيص إنجازات إذاعة دبي للقرآن منذ إطلاقها في 6 يونيو 2016 وزيادة عدد ساعات إنتاج البرامج، والقراءات والبرامج الدينية التي تمس حياة الفرد بشكل يومي. وأوضح

تلاوات عطرة

وفي مستهل اللقاء/‏المؤتمر، رحب عبد الله حمدان بن دلموك بجميع ممثلي وسائل الإعلام. وأضاف: تنفيذا لتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رأت إذاعة دبي للقرآن النور منذ عامين فقط، وتمكنت من أن تحقق الرؤية التي أسست لأجلها، وهي أن تكون الإذاعة الأولى في خدمة كتاب الله، وأن تتبلور أهدافها في بث تلاوات عطرة من القرآن الكريم على مدار الساعة، بموازاة العناية بعلوم القرآن الكريم وتفسيره وإيصالها لكل مستمع، كذلك نشر كتاب الله في شكل تسجيلات صوتية موثوقة ومعتمدة.

وتابع : وهذا طبعاً بجانب تعزيز دور الدين في المجتمع من خلال أئمة معتمدين وموثوقين، وأرشفة وحفظ أفضل تلاوات القرآن الكريم لقراء العالم الإسلامي والعربي والقراء المواطنين، والحفاظ على كتاب الله كمصدر من مصادر ومراجع الحفاظ على اللغة العربية، والعمل على تنمية المواهب المحلية الوطنية من حفاظ كتاب الله وتبنيها ودعمها.

واوضح بن دلموك أنه ومنذ أول دورة رمضانية، استمرت إذاعة دبي للقرآن في بث التلاوات العطرة لكتاب الله طيلة أيام السنة، حيث يمكن الاستماع لختمة كاملة كل شهر بأصوات مجموعة من القراء بأوقات مختلفة خلال اليوم على مدار خمس مرات يوميا، حسب الوقت الذي يناسب المستمعين، مشيراً إلى أنه تأتي الختمات لأجزاء القرآن الكريم في الدورة البرامجية الرمضانية في هذا العام: 1439 هـ، في الأوقات التالية: ختمة قبل السحور بصوت القارئ أبو بكر الشاطري الساعة 3:00 صباحا، ختمة الفجر بصوت القارئ رامي الدعيس الساعة 4:00 فجرا، الختمة الصباحية بصوت القارئ عبدالله بصقر الساعة 7:00 صباحا، ختمة الظهيرة بصوت القارئ سهيل ياسين الساعة 3:00 ظهرا، ختمة قبل الإفطار بصوت القارئ جمعان العصيمي الساعة 6:00 مساء.

وأردف : أضافت إذاعة دبي للقرآن مجموعة من البرامج في الدورة الرمضانية لهذا العام، وهي روائع التلاوات لأجمل الأصوات و«الشور عندك» للمحاضر عبدالله موسى، و«صحتك في آية» للدكتور أسامة اللالا، وتفسير القرآن لفضيلة المرحوم/‏‏ محمد الشعراوي وتفسير الأحاديث للمحاضر عبدالله الأنصاري. كما أن الدورة البرامجية الرمضانية ستبث عددا كبيرا من الفواصل والأدعية والأذكار اليومية، طيلة أيام شهر رمضان الكريم.

وقال بن دلموك: نعمل حالياً على زيادة البث ليصل إلى جميع دول المنطقة 1عبر الراديو إلا أننا أطلقنا منذ العام الأول، التطبيق الخاص على نظامي آندرويد وآي أو أس، ليكون في متناول يد أي مستمع حول العالم، ويحتوي التطبيق على مزايا كثيرة إلى جانب البث المباشر وسهولة الرجوع إلى الأرشيف كما يمكن معرفة أقرب مسجد في المنطقة واتجاه القبلة، ويمكن ضبط الآذان على الدولة التي يتواجد فيها الشخص. كما أضفنا إذاعة دبي للقرآن على خارطة التطبيق العالمي «راديو غاردن».

وتحدث بن دلموك عن الإنجازات التي حققتها الإذاعة : تمكنت إذاعة دبي للقرآن من حصد المركز الأول من حيث المستمعين في دبي بنسبة 209 آلاف مستمع بالأسبوع وفقاً لإحصاءات الربع الأول من العام 2018.

وقد كانت الإذاعة في عامها الثاني، أنتجت وبثت 17 برنامجا بالمقارنة مع إجمالي 8 برامج في العام 2016. وبلغت ساعات التسجيل في الإذاعة 95 ساعة عام 2017 بالمقارنة مع 40 ساعة تسجيل في العام 2016، أما ساعات الإنتاج والمونتاج في الإذاعة فقد حققت دبي للقرآن الكريم أكثر من الضعف في قفزاتها في هذا الحقل، وطبعاً، إن دل ذلك فيدل على الخطى الحثيثة التي تسير بها الإذاعة في سبيل تحقيق رؤيتها وأهدافها المنشودة.

استديو خاص

قال عبد الله حمدان بن دلموك، إن إذاعة دبي للقرآن تعمل حالياً على خطة بناء استديو خاص لبرامج البث المباشر، ويمكن من خلاله استقبال رسائل ومكالمات المستمعين، على أن يتم تطبيق المشروع في غضون السنوات القليلة المقبلة.