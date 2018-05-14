«مؤسسة دبي للإعلام» تنال حقوق عرض أبرز المسلسلات الخليجية والعربية في رمضان

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام قائمة البرامج والمسلسلات الخاصة لشهر رمضان 2018، التي تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية وبرامج الكرتون الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخليج والعالم العربي.

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن الجمهور سيتابع من خلال شاشتي تلفزيون دبي وقناة سما دبي أهم نجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، بعد أن فازت قنوات المؤسسة بحقوق عرض أهم المسلسلات الرمضانية هذا العام، ونجحت في تقديم باقة متكاملة من الأعمال التي تندرج في إطار دورة درامية وبرامجية شاملة، مضمونها التميز والتفرد، وتعتبر مفاجأة جميلة تتميز بالإنتاجات الضخمة من الناحية المادية والفكرية.

مشيراً إلى سعي مؤسسة دبي للإعلام عاماً بعد عام إلى تكريس علاقتها المميزة مع نجوم الدراما في الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي، بعد أن أثبتت قدرتها الدائمة على دعم كل التجارب الدرامية والإنتاجية الجادة، مؤكداً دعم مؤسسة دبي للإعلام الدائم للأعمال التي تقدم رسائل مفيدة للجمهور على امتداد الوطن العربي، وذلك من خلال شراكاتها مع العديد من شركات الإنتاج الهامة في الإمارات العربية المتحدة ومراكز الإنتاج في العالم العربي، وبحثها الدائم عن كُتاب جُدد ودماء جديدة لرفد الساحة الفنية بالأعمال ذات السوية الفنية العالية.

نجومية ومصداقية

وقال المنصوري إن خيارات مؤسسة دبي للإعلام الدرامية هذا العام تعكس الحرص على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة في هذا العام والتي عمل على تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم طالما تمتعوا بالكثير من النجومية والمصداقية، وبما يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل ومع استراتيجية مؤسسة دبي للإعلام التي تهدف في هذا المجال إلى إنتاج الأعمال الدرامية والمسلسلات ذات السوية الفكرية والفنية العالية وتقديم أهم الأعمال الدرامية عبر قنواتها المتابعة من كافة شرائح وفئات المجتمعات العربية من دون نسيان الصبغة المحلية والخليجية والعربية التي تعطي الكثير من الخصوصية والتميز للأعمال الدرامية التي تم إنتاجها هذا العام.

وتوجه المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في نهاية حديثه بالشكر إلى وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية، التي تعد شريكاً أساسياً وهاماً في تقييم جميع الأعمال الدرامية والبرامجية التي تحرص مؤسسة دبي للإعلام على تقديمها للجمهور، آخذة بعين الاعتبار الآراء المتعددة التي تعكس البنية الصحيحة التي على أساسها يتم إنتاج هذه المواد التلفزيونية وفق أعلى المعايير التي ترتقي بذوق الجماهير العام.

باقة متنوعة

وستقوم قنوات مؤسسة دبي للإعلام بعرض 12 مسلسلاً وعملاً درامياً وكوميدياً خلال شهر رمضان المبارك 2018، حيث تتضمن باقة متنوعة من الأعمال الدرامية والكوميدية الخليجية والعربية على شاشة تلفزيون دبي 6 مسلسلات هي:

•«مع حصة قلم»، وهو درامي خليجي وإنتاج مشترك لمؤسسة دبي للإعلام، تأليف جاسم الجطيلي، سيناريو وحوار علي الدوحان، وإخراج مناف عبدال، وبطولة: حياة الفهد، محمد جابر، زهرة الخرجي، باسم عبدالأمير، حسين المهدي، مشاري البلام، نور الغندور، عبدالله الطليحي، إلهام علي، فوز الشطي، يعقوب عبدالله، شهد الكندري، وغيرهم من نجوم الدراما الخليجية.

•«عبرة شارع»، وهو درامي خليجي، تأليف د. حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي، وبطولة: سعاد عبدالله، داود حسين، جمال الردهان، باسمة حمادة، فهد العبد المحسن، هبة الدري، فاطمة الصفي، أسامة المزيعل، والعديد من الوجوه الجديدة الشابة.

•نسر الصعيد (زين)، وهو درامي عربي، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي، وبطولة: محمد رمضان، محمد عز، أحمد داود، عائشة بن أحمد، سيد رجب، درة، عايدة رياض، دنيا وغيرهم من النجوم.

•«عزمي وأشجان»، وهو كوميدي عربي، تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج إسلام خيري، وبطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، محمود الليثي وغيرهم.

•«ضد مجهول» وهو درامي عربي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وبطولة: غادة عبدالرازق، روجينا، حنان مطاوع، دياب، أحمد سعيد عبدالغني، فراس سعيد، محمد الكيلاني، رانيا منصور.

•«ليالي أوجيني» وهو درامي عربي، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي قاسم، وإخراج هاني خليفة، وبطولة: ظافر العابدين، أمينة خليل، يسرا اللوزي، محمد ممدوح، كارمن بصيبص وغيرهم.

كما سيتابع الجمهور على شاشة قناة سما دبي 6 مسلسلات تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية ومسلسلات الكرتون، هي:

•«حدك مدك» وهو كوميدي إماراتي إنتاج مؤسسة دبي للإعلام حصري، فكرة: عبدالله زيد، سيناريو وحوار طلال مارديني، وإخراج باسم شعبو، وبطولة: عبدالله زيد، جمعة علي، أمل محمد، أحمد الجسمي.

•«عطر الروح» وهو درامي خليجي، سيناريو وحوار علاء حمزة، وإخراج محمد القفاص، وبطولة: هدى حسين، عبدالرحمن العقل، محمد العجيمي، حسين المنصور، عبدالمحسن النمر، أحمد السلمان، خالد المفيدي، أوس الشطي، أسامة المزيعل، عبير أحمد، وآخرون.

•«المواجهة» وهو درامي خليجي، سيناريو وحوار محمد الكندري، وإخراج حسين الحليبي، وبطولة شجون، حسين المنصور، نور الغندور، حمد أشكناني، زينب غازي، محمد العلوي، صابرين بورشيد، فهد باسم، سعود بو شهري، غرور.

•«الخافي أعظم» وهو درامي خليجي، سيناريو وحوار عبدالله السعد، وإخراج أحمد يعقوب المقلة، وبطولة: هيا عبدالسلام، إبراهيم الحربي، مرام، علي كاكولي، ليلى عبدالله، عبدالإمام عبدالله، عبدالله الباروني، محمد العجيمي، غرور، عبدالله عباس، أمل محمد.. وغيرهم من نجوم الخليج العربي.

•«نوف» وهو درامي بدوي، سيناريو وحوار سارة سوار الدهب، وإخراج رولا حجه، وبطولة: ميس حمدان، عبير عيسى، محمد العبادي، جولييت عوّاد، جميل براهمة، محمد المجالي، علا مضاعين، عبدالكريم الجراح، رانيا فهد، محمد الضمور، شاكر جابر.

•«زون زيرو» وهو كرتون من إنتاج مؤسسة دبي للإعلام 2018، تأليف وإخراج حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب.

5 نجمات خليجيات

لأول مرة تجمع أهم 5 نجمات في الدراما الخليجية لتقديم أعمال درامية يتوقع لها النجاح والمتابعة الجماهيرية الكبيرة على امتداد أيام الشهر الفضيل، حيث تقدم سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة القديرة حياة الفهد على شاشة تلفزيون دبي مسلسلها الجديد «مع حصة قلم» بإنتاج مشترك مع مؤسسة دبي للإعلام، حيث تدور أحداث المسلسل حول امرأة تنسى ما يدور حولها، لهذا السبب تحتفظ بورقة وقلم لتدوين أبرز الأمور، حيث تتوالى الأحداث في إطار اجتماعي إنساني ينطوي على بعض الكوميديا، بعيداً عن شطحات الخيال ومتصلة بأصالة عادات وتقاليد المجتمع الخليجي على وجه الخصوص.

عبرة شارع

كما تقدم سندريلا الشاشة الخليجية الفنانة القديرة سعاد عبدالله، مسلسلها الدرامي الجديد «عبرة شارع»، الذي تدور أحداثه بين «عبدالمحسن» الرجل الستيني العصامي الذي استطاع بناء نفسه بعد أن قامت شقيقته الصغرى «انتصار» باختلاس كافة أمواله، ليبدأ من جديد من دون أن يتخلى عنها، على عكس تصرفاتها معه كامرأة متسلطة وجاحدة، تجد لكل غلطة ألف مبرر، ولا تخاف قراراتها الطائشة؛ لأنها تعلم أن شقيقها الكبير سيقف إلى جانبها دائماً.

في الوقت الذي تقديم النجمة الكويتية هدى حسين مسلسها الجديد «عطر الروح» على شاشة قناة سما دبي، والذي يتناول حكاية طبيبة نفسية يتم إيقافها عن العمل لمدة 20 عاماً، إلى أن تجد الفرصة للعودة والإشراف على علاج أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتتشابك خيوط العمل في متاهة من العلاقات الإنسانية المتشابكة والتغيرات الحادة التي تطرأ على حياتها وأسرتها، ضمن عوالم من الأجواء النفسية المركبة لشخصيات درامية جديدة تتحرك بهدف ووازع شخصي حاد ومركب.

المواجهة

وسيتابع الجمهور إطلالة النجمة الكويتية شجون في المسلسل الجديد «المواجهة» على قناة سما دبي، والذي يتطرق للحب وأسراره في حياة البشر وأثره في تغير حياتهم، ففي كل حلقة حكاية لدور الحب وأسراره الجميلة في جو رومانسي لا يخلو من الكوميديا والتراجيديا، حيث تدور الأحداث بين أربعة شخصيات: عبدالله وليالي وصقر وأنوار، بعد أن تجمعهم قصة حب غريبة بالأحداث الدرامية المشوقة في إطار من المغامرات والصدف بين فلسفة الحب والانتقام والمفارقات الدرامية والصراع من أجل الحب الشريف في مواجهة ظروف ومصاعب الحياة في المجتمع الخليجي.

كوميديا محلية راقية

من خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، يقدم النجمان الإماراتيان عبدالله زيد وجمعة علي مسلسلهما الكوميدي «حدك مدك» على شاشة قناة سما دبي، وذلك من خلال حكاية قرية بعيدة جداً عن كل الحضارات، لكنها لازالت تتمسك بعاداتها وتقاليدها التي تعود إلى فترة الستينات من القرن الماضي، حيث سيتابع الجمهور، الشابان «حدك» و«مدك» وهما أصدقاء وأكثر من أخوة، لكن «حدك» يتميز بالدهاء والذكاء الحاد، على عكس «مدك» الطيب المسكين الذي يقع دائماً ضحية أفعال صديقه، حيث تقع المشاكل على رأسه بينما يخرج منها «حدك» بذكاء وحنكة، إلى جانب العديد من الشخصيات الكوميدية، مثل شخصية النوخذة وبناته فنون وخلود، والمطوع أبوخالد، وشاعر القرية مخلص، ومعتوق وبلقيس، وغيرها من الشخصيــات الطريفــة.

كما يقدم المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب مسلسله الكرتوني الجديد «زون زيرو» على قناة سما دبي، والذي يتناول قصة منطقة صغيرة منعزلة لم يسمع بها أحد من قبل، حيث «ريحان بن مشموم» أول من سكن بها، إلى أن يُتوفى فيصبح صديقه «قاعد بن دايم» كبير هذه المنطقة الذي يقرر بعد الاجتماع بسكانها الترويج لمنطقتهم التي تحولت إلى مدينة صغيرة ووضعها على خارطة الشهرة، لكنهم لا يملكون الإمكانيات المادية الكافية التي تعينهم على تحقيق هذا الهدف باستثناء الفندق ذي الأربع نجوم الموجود بالمدينة، الذي سعى «ريحان» طوال عمره لنيل النجمة الخامسة لذلك سمّاه «باقي لنا نجمة»، في الوقت الذي تحاول «كزبرة» وريثة الفندق تحقيق هذا الحلم من خلال نجوم السوشيال ميديا.. فهل ستفلح في استنساخ فكرة المدينة البورتوريكية التي استضافت مغني «ديسباسيتو»؟!

«ليالي أوجيني» عودة إلى أواخر الأربعينيات

سيتابع جمهور شاشة تلفزيون دبي النجم التونسي ظافر العابدين في المسلسل الجديد «ليالي أوجيني»، في عودة إلى أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، وحكاية «كاريمان» ابنة الطبقة المتوسطة والمتزوجة من إسماعيل، الإقطاعي الثري والقاسي في التعامل معها وشديد الغيرة عليها، محاولة التعايش معه ورعاية ابنها الرضيع، إلى أن تحدث مشادة وخلاف شديد بينهما بعد قيامه بإبعاد الطفل وإخفائه في محاولة منه للضغط عليها لمعرفة إن كانت على علاقة بغيره، الأمر الذي يثير غضب كاريمان التي تحاول معرفة مكان ابنها، ويحتدم بينهما الخلاف إلى أن تقوم بقتله عن طريق الخطأ، أو هكذا ظنت، وتقرر الهروب والتخفي في مدينة أخرى لتبدأ معها الأحداث الجديدة في إطار تشويقي درامي.

«نوف» إطلالة جديدة لميس حمدان

لمحبي الأعمال البدوية تقدم قناة سما دبي الإطلالة الجديدة للنجمة الأردنية ميس حمدان، في المسلسل البدوي «نوف» على قناة سما دبي، حيث تبدأ الحكاية مع غزو «أبوالموت» قبيلة الشيخ عامر، ونشأة «نوف» في كنفه وفي عروقها دماء أجدادها من نخوة وشهامة وعزة وشموخ، بعد تأثرها ببيئته وبعض طبائعه، فعشقت مكره ودهاءه وكرهت جبروته وتعطشه للدماء.

دراما عربية متميزة

على صعيد الأعمال الدرامية العربية على شاشة تلفزيون دبي يطل النجم المصري محمد رمضان حصرياً في منطقة الخليج العربي، من خلال مسلسله الجديد «نسر الصعيد» على شاشة تلفزيون دبي، حيث تدور الأحداث حول الضابط الصعيدي «زين» الذي يخدم في القوات المسلحة ويحبه الجميع في منطقته، ويعتبرونه القدوة في جميع المجالات، فهو شهم ويتحمل المسؤولية، لهذا السبب يتم نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب، حيث تنتقل الأحداث بين الصراعات العائلية التي يعانيها زين، وبين واجبه الوطني في القوات المسلحة.

«عزمي وأشجان» كوميديا إيمي والرداد

يقدم الثنائي الناجح إيمي سمير غانم وحسن الرداد مسلسلهما الكوميدي الجديد «عزمي وأشجان» على شاشة تلفزيون دبي، مع اكتشاف الزوجين أنهما يعملان في عمليات النصب والاحتيال دون علم الآخر، حيث يتستر «عزمي» في مهنة موظف بمصلحة المياه، ممارساً عمليات النصب مع فريقه المكون من عطا وزوجته فيفي، بينما تعمل «أشجان» في مركز تجميل وتزاول عمليات النصب مستعينة بخالها الوحيد، في الوقت الذي يشاء القدر في هذا اليوم أن يجتمعا في عملية نصب واحدة ليكتشفا الحقيقة وتبدأ الأحداث الطريفة بطريقة لافتة.

«الخافي أعظم» عودة إلى الماضي

تعود النجمة الكويتية هيا عبدالسلام في مسلسلها الجديد «الخافي أعظم» على قناة سما دبي، إلى حقبة الخمسينيات والسبعينيات، حيث تبدأ الأحداث مع مقتل التاجر الكبير محمد الراكد في الهند، تاركاً ولده الصغير «جاسم» وزوجته الحامل التي تُتوفى بعد عدة أشهر من ولادة ابنتهما «نورة»، بعد أن يستولي «منصور» وزوجته «غنيمة» على أموال وأملاك التاجر الكبير ويقومان بتربية الطفلين الصغيرين، إلى أن تقع المفاجأة الكبيرة وتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وسط أجواء من التشويق والرومانسية، حيث تتكشف العديد من الأحداث والأسرار حول رحلة محمد الراكد وأسرار حادثة مقتله هناك.

«ضد مجهول» امرأة تحارب طواحين الهواء

تقدم النجمة المصرية غادة عبدالرازق، مسلسلها الجديد «ضد مجهول» على شاشة تلفزيون دبي، من خلال شخصية «ندى» مهندسة ديكور يحترق قلبها لفقد ابنتها، فتسعى بكل قوة إلى إلغاء ما يُسمى «ضد مجهول»، ما يؤدي إلى كثير من الضحايا والمشكلات الحياتية التي تتعرض لها، بداية من انشغالها عن زوجها «حازم» الذي لم يكن هو والد الشابة التي قتلت فينصرف بقلبه إلى أخرى، في الوقت الذي تترك ندى عملها ويغدر بها القريب قبل الغريب.. فهل لامرأة كانت تحارب طواحين الهواء وتدعو للحب والعدالة والمساواة أن تستمر على هذه المثالية؟ أم تراها ستتحول إلى امرأة قاسية في زمن قاسي؟