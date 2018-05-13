بخيت المهري بطل «راعي الشلات» في موسمه الأول

توج المشترك بخيت محمد المهري من إمارة أبوظبي بلقب برنامج «راعي الشلات» في موسمه الأول على قناة سما دبي، بعد منافسات الحلقة النهائية من برنامج التراث الأول في أداء الشلات واكتشاف المواهب الفنية في فنون الونة والتغرودة والردحة والطارق والعازي، وبمشاركة أعضاء لجنة التحكيم: الشاعر راعي الشلات الإماراتي محمد بن حامد المنهالي، والشاعر والملحن مبارك بالعود العامري، والشاعر هادف الدرعي، إلى جانب المذيعة ليلى المقبالي، وضيف الحلقة الشاعر الإماراتي علي الخوار، والفنان الإماراتي حمد العامري.

وتميزت الحلقة النهائية، التي بثت مساء أول من أمس على شاشة قناة سما دبي وإذاعة دبي إف إم، بتقديم لوحة غنائية جسدت فن «العازي» من تقديم فرقة بن نعمان الحربية بقيادة الشاعر منذر بن نعمان، قبل أن تعلن المذيعة ليلى المقبالي عن نجاح البرنامج في موسمه الأول في إيصال رسالته الثقافية من خلال مشاركة الشباب والمحافظة على التراث الأصيل، قائلة: إنه سيتم في نهاية هذه الحلقة الإعلان عن الفائز بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور إلى جانب علامات أعضاء لجنة التحكيم، في الوقت الذي يصل مجموع الجوائز النقدية إلى أكثر من (500 ألف درهم إماراتي) ستوزع على الفائز بالمركز الأول وكل المشتركين في النسخة الأولى من البرنامج التراثي الجديد على قناة سما دبي، شاشة التراث والموروث الشعبي.

لترحب ليلى بعدها بأعضاء لجنة التحكيم، حيث توجه الشاعر الملحن مبارك بالعود العامري بالشكر إلى إدارة مؤسسة دبي للإعلام وقناة سما دبي وإلى جميع القائمين على البرنامج، قائلاً: إن «راعي الشلات» حمل طابعاً مميزاً من خلال تناول موروث الآباء والأجداد وتقديمه تلفزيونياً من خلال جيل الشباب، فيما أشار الشاعر هادف الدرعي إلى نجاح البرنامج في جذب انتباه الجمهور لمتابعة حلقاته على امتداد الخليج العربي والدول العربية، متمنياً استمرار البرنامج في السنوات المقبلة، فيما تحدث الشاعر محمد بن حامد المنهالي عن خصوصية هذا البرنامج التراثي الجديد الذي يقدم للمرة الأولى على شاشات التلفزة الإماراتية والخليجية.

تراث أصيل

وقبل انطلاق منافسات الحلقة النهائية، تم تقديم تقرير خاص عن فن «الشلات»، تحدث فيه عبدالله بن حميد بن سيف الدرعي عن فنون العرضة والتغرودة والطارق والونة ومختلف الأهازيج الشعبية التي انتقلت عن طريق الأجداد، قائلاً: إن فن «الشلة» بدأ في المناسبات والأعياد، وكان كل من يمتلك الموهبة يستطيع تقديم هذه الأهازيج الشعبية، حيث اشتهرت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي المجاورة بفن الشلات منذ قديم الزمان، وكانت وما زالت تعتز وتفتخر بهذا الموروث الشعبي، الذي تتم تأديته من قبل أهل البادية في مناسبات عدة، في الوقت الذي تسابق شباب وشيبة أهل الإمارات والجوار، بأصواتهم وكلماتهم الشعرية وما زالوا حتى يومنا هذا يحافظون على هذا التراث ويمارسونه في مناسباتهم العديدة.

ومع بداية المنافسات، وتقديم كل مشترك لشلتين؛ واحدة من اختياره والثانية من كلمات الشاعر الراحل أحمد بالكندي المرر، افتتح المشترك سهيل صالح العامري من مدينة العين، صاحب رقم تصويت (RS 4)، منافسات الحلقة النهائية، بعد أن تحدث عن مشواره في هذا البرنامج، وقدم شلته الأولى من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إجماع أعضاء لجنة التحكيم على أدائه في هذه الحلقة، ليطل بعدها الفنان الإماراتي حمد العامري ويقدم أغنية حملت عنوان «داين» وسط احتفاء الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، بعدها قدم المشترك حمدان فليح العويسي من سلطنة عمان، صاحب رقم تصويت (RS 3)، شلته الأولى من كلمات الشاعر جمعة الكعبي، وسط إعجاب أعضاء لجنة التحكيم بأدائه.

متمنياً من الجمهور دعم المشتركين في ختام الحلقة الختامية، بعدها قدم المشترك بخيت محمد المهري من إمارة أبوظبي، صاحب رقم تصويت (RS 1)، شلته الأولى من كلمات الشاعر الراحل عيسى بن قطامي المنصوري، مع ملاحظة الشاعر والملحن مبارك بالعود العامري بضرورة حفظ الكلمات والألحان مستقبلاً لوصول أدائه للجمهور بشكل أفضل، بعدها تم تقديم تقرير حول دعم أعضاء لجنة التحكيم وزياراتهم المتكررة للمشتركين على مدار الأسابيع السابقة، قبل أن يطل الشاعر علي الخوار ويقدم إحدى قصائده الوطنية.

الشلة الموحدة

ومن كلمات الشاعر الراحل أحمد بالكندي المرر، ابتدأ المشترك سهيل صالح العامري تقديم الشلة الموحدة، بأداء جيد، بعدها تقدم المشترك بخيت محمد المهري وسط إعجاب لجنة التحكيم بأدائه الأخير في هذه الحلقة، قبل أن يطل الفنان حمد العامري في مشاركته الثانية في هذه الحلقة، ويختتم المشترك حمدان فليح العويسي منافسات هذه الحلقة قبل معرفة نتائج المنافسات والفائز باللقب.

دائرة الخطر

ومع إعلان المذيعة عن توقف تصويت الجمهور، تم عرض تقرير حول أهم لحظات الموسم الأول من برنامج «راعي الشلّات» على قناة سما دبي، قبل أن يصعد المشتركون الثلاثة إلى المسرح لتقديم أغنية افتتاح البرنامج بأصواتهم، ولتعلن ليلى المقبالي عن فوز المشترك بخيت محمد المهري من إمارة أبوظبي بلقب «راعي الشلات» في موسمه الأول على قناة سما دبي، وذلك بعد حصوله على نسبة 46% من تصويت الجمهور وعلامات أعضاء لجنة التحكيم، فيما نال المشترك حمدان فليح العويسي المركز الثاني لحصوله على نسبة 28%، فيما نال المشترك سهيل صالح العامري المركز الثالث لحصوله على نسبة 26% من نسب التصويت والعلامات.

إعادة بث

يشار أخيراً إلى أن قصيدة مقدمة البرنامج من كلمات الشاعر سيف كميدش بن نعمان الكعبي ومبارك بالعود العامري، والتوزيع الموسيقي لمحمد صالح، وغناء وتلحين فرقة بن نعمان الحربية بقيادة الشاعر منذر بن نعمان، في الوقت الذي تم تحديد موعد إعادة بث الحلقة النهائية من برنامج «راعي الشلات» على قناة سما دبي وعلى إذاعة دبي إف إم، الأحد الساعة: 03:00 صباحاً، والاثنين الساعة: 20:00 والثلاثاء الساعة: 13:00 بتوقيت الإمارات، وذلك بعد أن تفاعل الجمهور مع البرنامج.

مفاجآت

أعلن الشاعر الإماراتي علي الخوار عن دعم المشتركين الثلاثة من خلال تقديمه لقصائده، إضافة إلى فتح المجال لهم لتسجيل شلاتهم في الاستوديو الفني الخاص به، متمنياً التوفيق لجميع المشتركين قائلاً: إن «الوزن» ضروري لتأدية الشلات بطريقة صحيحة.

فيما أعرب الفنان الإماراتي حمد العامري عن سعادته بالمشاركة في الحلقة النهائية من البرنامج، قائلاً: إن حماسة الجمهور ومتابعته لأغانيه شرف كبير له، وإن «راعي الشلات» برنامج ناجح بامتياز. متمنياً التوفيق والنجاح للجميع في مواصلة مشوراهم الفني، مؤكداً أن الإحساس هو الأهم للنجاح.