إنجاز في علاج سرطان البروستاتا

حقق باحثون دوليون إنجازاً كبيراً في علاج سرطان البروستاتا، حيث لاحظوا أنه يمكن علاج هذا المرض من خلال العقاقير المستخدمة حالياً لعلاج سرطان الثدي والمبيض والجلد.

وذكرت «ديلي ميل» أن هذا الإنجاز جاء بعد أن اكتشف العلماء 80 بروتيناً تسبب سرطان البروستاتا. وحلل الباحثون الحمض النووي لـ 930 رجلاً مصاباً بسرطان البروستاتا، وبحثوا في أورام 112 مريضاً مصابين بأنواع أخرى من السرطان فلاحظوا أن هناك تشابهاً في سبب الإصابة، حيث يتم إنتاج البروتينات المسببة لسرطان بواسطة 73 طفرة وراثية. ويأمل الباحثون الآن تطوير عقاقير جديدة لاستهداف البروتينات الضارة، مما يؤدي لاكتشاف طرق جديدة لمعالجة سرطان البروستاتا، وهذا يعني إنقاذ الآلاف من أرواح الرجال.