نعال لقياس النشاط

طور فريق من الباحثين نعالاً داخلية مبتكرة وذكية قادرة على قياس مستوى النشاط، والاهتراء وتعقب مخاطر التعرض للصدمات، عبر أداة تعقب متصلة بالهواتف الذكية تتيح من خلال التطبيق الخاص الاتصال بالنعال بتقنية البلوتوث لتسجيل سرعة المشي والمسافة وعدد السعرات الحرارية المستهلكة. كما تؤمن النعال حرارة ذكية للأقدام عبر تطبيق ضبط الحرارة بين 30 و45 درجة مئوية.

وتوفر النعال الذكية تحليلاً ثلاثي الأبعاد لطبيعة المشي والتوازن، كما تقيس مستوى الأداء العضلي القلبي لتعزيز الأداء مع مدرب صوتي يقدم الإرشادات خلال ممارسة النشاط الرياضي.