فصل طالب بسبب مداخلة تلفزيونية يثير جدلاً في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه وزير التعليم العالي المصري، خالد عبد الغفار، بفتح تحقيق عاجل من قبل عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بعد فصل طالب بسبب مداخلة تلفزيونية وهي الواقعة التي أثارت جدلاً في مصر.

وأمر الوزير بفتح التحقيق في الوقائع التي ذكرها الطالب، مصطفى شعلان، والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، إثر قيامه بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التلفزيون المصري، تسببت في فصله من الكلية لمدة عام، وفقا لروسيا اليوم.

ووجه الوزير، رئيس الجامعة بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤول عنها تأديبيا، أيا ما كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب، وهو ما قد ينفي عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الشائعات.

وطلب الوزير خالد عبدالغفار بموافاته بنتيجة التحقيق، وكذلك موافاته خلال 48 ساعة بتقرير واف من اللجنة التي سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز