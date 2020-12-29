مكتبة مبتكرة تشجع الأطفال على القراءة

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

بهدف تشجيع الأطفال على اكتشاف متعة القراءة، قام مكتب «غايس» للهندسة، بتجديد مكتبة في لاتفيا، وإدخال عدد من عناصر الجذب للمكان، وخلق مساحات مريحة للزوار الصغار، وفق ما ذكر موقع «ديزاينبووم».

وشمل التصميم الجديد، تركيب أرفف كتب من الأرض للسقف، تغطي المساحة الداخلية بالكامل، بما يجعل الوصول للكتب أمراً سهلاً. كما سلطت تركيبة المكان، الضوء على الكتب نفسها، بما يجعلها عنصر الجذب البصري الرئيس لغرفة القراءة.

وعملت ستة أعمدة من أشجار الصنوبر مطلية باللون الأحمر بالكامل، مقابل رفوف الكتب، على دعم الأراجيح المعلقة. وتم خلق الشعور بالمساحة، مع توفير إمكانية تحويل المكان، ليضم مختلف النشاطات.

وقد حرص التصميم، نظراً لاستضافة المكتبة عدداً من الفعاليات، على عنصر المرونة، فاتسم القسم المركزي بقطع أثاث قابلة للتحريك، ومكعبات خشبية، يمكن إعادة ترتيبها تبعاً للمناسبة. وتتوافق المكتبة مع جميع الأعمار، وتوفر فرصاً للجميع للقراءة. أما مواد الأثاث، فتم اعتماد الحد الأدنى للزخرفة، بحيث تبقى أغلفة الكتب طاغيةً.

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