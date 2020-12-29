اكتشاف الجين المرتبط بالنحافة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قام ائتلاف من الباحثين الدوليين باعتماد مقاربة جديدة للكشف عن الجينات المرتبطة بالنحافة أو مقاومة اكتساب الوزن الزائد. المقاربة تعتبر مغايرة لتنظيم أيض الدهون الذي يركز غالباً على العثور على الجينات المرتبطة بالبدانة.

وشملت الدراسات نحو 47 ألف شخص تمكن العلماء بموجبها من تحديد سرطان الغدد اللمفاوية كيناز «إيه إل كيه» كأحد الجينات المرشحة المرتبطة بالنحافة. وتعرف هذه الجينات بارتباطها بالسرطان، لتحورها في غالبية السرطانات، إلا أن وظيفتها الفيزيولوجية تتسم بالمراوغة. واكتشف العلماء أنه على الرغم من الاستهلاك الطبيعي للطعام والنشاط بقيت الفئران الخالية من «إيه إل كيه» أنحف.

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