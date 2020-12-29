سرقة سيارة بداخلها كمان ثمين يعود للقرن الـ18

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تبحث السلطات الأمنية في الولايات المتحدة، عن رجل سرق سيارة «تسلا» بيضاء، بداخلها كمان من القرن الثامن عشر، يقدر ثمنه بمبلغ 900 ألف دولار.

وقد أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن اللصوص قد تمكنوا من سرقة السيارة، لأن صاحبها لم يغلق أبوابها، طالباً مساعدة الناس في التعرف إلى المركبة والكمان العائد لعام 1710 م، من صنع «آماتي»، واللذان سرقا في منطقة لوس فيليز من لوس آنجلس، في الثامن من ديسمبر.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلاً عن موقع «لوس آنجلس تايمز»، أن الآلة الموسيقية المصنوعة من خشب القيقب والتنوب، من جبال الألب، كانت في حالة ممتازة وقت السرقة. وقد اشتراها جامع التحف، راولند واينستين في أكتوبر 2013، من موقع «تاريزيو مزادات» على الإنترنت، مقابل 507436 دولاراً. وهي من صنع غيرولامو آماتي الثاني، حفيد أندريا آماتي، الذي يعد مبتكر الكمان الحديث.

قال واينستين إن مفاتيح سيارته وقعت من جيبه، واستقرت وراء مقعد السائق، وأن القفل الأوتوماتيكي لا يعمل إلا عندما يأخذ السائق المفاتيح ويخرج من السيارة، ولهذا كانت أبواب السيارة غير مغلقة وقت السرقة، مؤكداً أنه كان يخطط لترك الكمان داخل السيارة للحظات، عندما عاد ولاحظ اختفاء السيارة، فاتصل بالشرطة.

وتعتقد السلطات أن الشخص الذي سرق السيارة، قد لا يكون مدركاً لقيمة الكمان، وربما اكتشف الأمر لاحقاً، وقد يحاول تهريبه أو بيعه.

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