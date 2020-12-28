قضية سفاح الجيزة .. دفن 3 ضحايا بعد 5 سنين من مقتلهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل نيابة الهرم بمصر تحقيقاتها، في جرائم سفاح الجيزة القذافي فراج، المتهم بقتل صديقه وزوجته وفتاتين أخريين ودفنهم في شقتين ببولاق الدكرور بمحافظة القاهرة، ومخزن بمحافظة الإسكندرية و صرحت النيابة بدفن المجني عليهم الثلاثة، رضا عبد اللطيف، وفاطمة زكريا، ونادين السيد وتسليمهم لذويهم وقاموا بدفنهم بعد 5 سنوات من مقتلهم..

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات عن أن الشق الخاص بالتحقيقات في مقتل الضحية الرابعة ياسمين التي أنهى المتهم حياتها ودفنها في مخزن بالعصافرة في الإسكندرية، ستقوم نيابة المنتزه الكلية بإنهاء التحقيقات به وموافاة نيابة الهرم بنتيجة التحقيقات لضمه لملف القضية الرئيسي، حيث أوشكت النيابة على التصرف في القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة ضمن كشوف شهر يناير التي تسلمها النيابة لنيابة الاستئناف وفق صحيفة الدستور.

وتسلمت النيابة برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان، رئيس نيابة الهرم، تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليهم، والتي كشفت عن أسباب الوفاة وطريقة مقتل الضحايا كما تسلمت النيابة نتائج تحاليل DNA المأخوذة من عظام الضحايا، وتبين تطابقها جميعا مع عينات أسر الضحايا الثلاث، الذين تم استخراج رفاتهم وهياكلهم العظمية من شقتين في بولاق الدكرور، وصرحت النيابة بدفن المجني عليهم الثلاثة، رضا عبد اللطيف، وفاطمة زكريا، ونادين السيد وتسليمهم لذويهم وقاموا بدفنهم بعد 5 سنوات من مقتلهم.

وفي إطار إنهاء التحقيقات استمعت النيابة لأقوال أسر الضحايا حول ملابسات اختفائهم، كما تم استخراج التحقيقات القديمة التي تم حفظها حول اختفاء رضا عبد اللطيف، وفاطمة زكريا زوجة السفاح لإرفاقها بملف القضية بعد إعادة فتح التحقيقات بها.

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