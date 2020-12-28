مصر.. متسول ثروته مليونا جنيه و14 حافلة و12 شقة

المصدر: البيان الإلكتروني

ترك متسول في مصر بعد وفاته ثروة ضخمة تقدر بمليوني جنيه و14 حافلة و12 شقة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد فوجئ محقق النيابة العامة ببلاغ من نجل متسول في منطقة العطارين بالإسكندرية، يتهم فيه أفرادا من أقاربه بالاستيلاء على ممتلكات وأموال والده الذي كان يتسول لمدة 10 سنوات قبل وفاته منذ شهرين، وترك هذه الثروة الكبيرة.



وأكد الابن أن والده توفى وترك له مبلغ 2 مليون جنيه في البنك و14 ميكروباصا كان يعمل عليها سائقين بمناطق مختلفة بالإسكندرية والبحيرة بالإضافة إلى 12 شقة يؤجرها.

وأشار إلى أن والده جمع تلك الثروة من عمله وتسوله في محطة القطار بالإسكندرية.

وطلبت النيابة التحريات اللازمة حول الواقعة، وتبين صحة ما قاله الابن، وأمرت النيابة استدعاء ورثة المتوفى والاستعلام عن «إعلان الوراثة» الصادر لهم من المحكمة الجزئية.

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