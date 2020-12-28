«مونوبولي».. اللعبة الأطول بعد إضافة 38 ملكية جديدة

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

كشفت لعبة «مونوبولي» المشهورة عن نسخة جديدة ستجعلها ربما «أطول لعبة طاولة على الإطلاق تجري مزاولتها»، مع 66 ملكية، أي بإضافة 38 للنسخة الأصلية.

وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، منحت شركة هاسبرو الأمريكية محبي اللعبة فرصة قضاء فترة أطول في لعب المونوبولي، من خلال إدخال نرد واحد فقط بدلاً من نردين، وتحريك اللاعبين في محيط مع قطع تشبه السلاحف الصغيرة والأرانب، مع فوراق من بينها أن اللاعب عندما يقف عند مربع «الركون المجاني» يُدفع له، فيما احتمال الإفلاس هو أقل، في حين أن التغيير الأكبر يكمن في كيفية ربح اللاعب، حيث إن اللعبة لا تنتهي عندما يفلس الجميع باستثناء لاعب واحد، بل في هذه النسخة من المونوبولي، يمكن أن يستمر اللاعب في اللعب بعد إعلان الإفلاس، ما يعني أن هذه النسخة لن تنتهي إلى أن يمتلك أحدهم كل الملكيات العقارية الـ66 والشوارع الـ16 وسكك الحديد الأربع ومؤسستي الخدمات.

وقد كتبت الشركة على غلاف اللعبة: «أطول لعبة طاولة على الإطلاق.. وكنت تظن أن النسخة الأصلية تستغرق للأبد!».

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