«ميوزيرو».. ذكاء فائق في تعلّم القواعد أثناء اللعب

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

طوّرت شركة «ديب مايند» التابعة لشركة «ألفابيت» البريطانية نظام ذكاء اصطناعي جديداً يدعى «ميوزيرو»، قادراً على تعلم قواعد اللعبة أثناء اللعب. ويتميز الابتكار الجديد وفقاً لموقع «يونايت.إي آي» بوجود تحسّن ملحوظ يتفوق على خوارزميات الذكاء الاصطناعي السابقة، ويتعلّم كيفية ممارسة اللعبة عبر طريقة التعلم المعزّز.

ويذكر أن الشركة سبق أن طورت نماذج ملفتة من الذكاء الاصطناعي قادرة على إتقان ألعاب مثل الشطرنج والشوغي أو شطرنج الجنرالات و«غو» ببراعة ملحوظة.

وفصّلت مجلة «نايتشر» في تقرير حديث كيفية عمل نظام الذكاء الاصطناعي لـ«ميوزيرو»، حيث يستطيع أن يتعلم قواعد لعبة ما أثناء اللعب بفضل مبدأ «انظر للأمام إبحث». ويستعين النظام بهذا المبدأ ليحدد نوع الخطوات الذي ينبغي القيام به بناءً على الردود الأكثر ترجيحاً من قبل الخصم. ويقدم على القرار النهائي مستنداً لثلاثة عوامل أولاً نتيجة الخيار السابق والموقع الحالي والخطوات المقبلة المحتملة التي يمكن أن يتخذها لاحقاً.

وقال ديفيد سيلفر، كبير الباحثين في «ديب مايند» معلّقاً: «إنها المرة الأولى بالفعل التي نستطيع تطوير نظام قادر على بناء فهمه الخاص لكيفية عمل العالم من حوله واستخدام هذا الفهم للقيام بمثل هذا التخطيط لمبدأ النظر إلى الأمام والبحث الذي سبق أن رأينا مثله مع ألعاب مثل الشطرنج.

ويمكن لـ(ميو زيرو) البدء من الصفر والسير عبر مبدأ التجربة والخطأ واكتشاف قواعد العالم واستخدامها للتوصل لأداء يتفوق على البشر».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز