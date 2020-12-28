بناء مستدام قابل للتكيّف كالكائنات الحية

المصدر: (دبي - البيان)

«مايتوسيس» بناء متجدد جاء نتاج تعاون بين شركة «جي جي لووب» في أمستردام وشركة «أروب» لتصميم بناء نموذجي يركز على العيش المستدام المتجدد والتنمية الحضرية. وتخضع وحدات البناء الخشبية المصنوعة مسبقاً والتي بنيت وفق مبادئ مجتمع الحفاظ على الحياة وأدوات التصميم المقياسي لقاعدتي المرونة وقابلية التطوير.

ويسمح ذلك للبناء بالاستمرار في التوسع مع الوقت ضمن مخططات حضرية مختلفة مع التكيف عبر الوقت. تماماً كما تتطور الكائنات الحية لتتكيف مع مختلف الحالات وتتلاءم وحدات «مايتوسيس» متوازية الأضلاع المكدسة بحيث تخلق مساحات خارجية مشتركة وباحات خاصة.

ويساهم غطاء الخضرة النضر في رفع مستويات جودة الهواء والتخفيف من درجات الحرارة كما الحفاظ على الحياة البرية. وأشار بيان فريق بناء المشروع إلى أن «مايتوسيس» يتبنى «مبادئ التصميم الـ14 لمجتمع الحفاظ على الحياة وينسق العلاقات القائمة بين الطبيعة والبيولوجيا البشرية وتصميم بيئة البناء».

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