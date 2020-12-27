إطلالة غير مألوفة لرونالدو وصديقته في دبي

أطل نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا بمظهر وأزياء غير مألوفة خلال احتفالهما بأعياد الميلاد في دبي.

وظهر النجم البرتغالي رونالدو في صورة تجمعه مع البطل الأوزبكي في رياضة الفنون القتالية المختلطة، أوميد مافلونوف، مرتدياً "القفطان" الوطني الأوزبكي.

بينما نشرت جورجينا صورة لها في حسابها في "إنستغرام" وهي ترتدي الزي الأوزبكي الشهير "تشابان"، وكتبت تحت الصورة: "صناعة يدوية بحب من أوزبكستان".

ويقضي رونالدو إجازة أعياد الميلاد مع أسرته في دبي، حيث سيشارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يقام مساء اليوم الأحد وسيشهد توزيع جوائز "دبي غلوب سوكر".

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