فكرة مجنونة.. يشترون قهوة بـ50 ألف جنيه مصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شباب مصريون على شراء عبوات قهوة سريعة التحضير بنحو 50 ألف جنيه، لاقتناص فرصة الفوز بسيارة مقدمة من الشركة المنتجة للقهوة، لكنَّ عدم فوزهم دفعهم إلى شن حملة هجوم إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد تلقى جمهور منصات التواصل الاجتماعي قصة هؤلاء الشباب، بردود فعل متنوعة، بين السخرية والتعاطف والتعجب، فالبعض يرى أن ما فعلوه إضاعة للوقت والمال، وآخرون يرون أنها فكرة مجنونة، ومن الممكن أن تكون رائعة في حالة نجاحها.

ويقول صاحب الفكرة، أحمد زكريا، إنه يتفهم تعجب الناس من خطته مع أصدقائه، لبذل كل هذا المجهود للفوز بجائزة، لكنها ليست المرة الأولى التي ينافسون فيها على هدية، فقد جنوا بخطط شبيهة العديد من الجوائز، آخرها كان سيارتين في مسابقة لإحدى شركات الشوكولاتة.

وأضاف زكريا: "ثقافة المشاركة في مسابقات جوائز الشركات غير منتشرة في مصر، لذلك حاولت مع اثنين من أصدقائي عمل خطط محكمة لجني الجوائز، وتعاملنا معها كاستثمار، ونجحنا خلال 3 أشهر فقط، في جني 21 جائزة مختلفة مثل رحلات سفر لبلاد أوروبية، وسيارات، وأجهزة لتشغيل الألعاب إلكترونية، وشاشات عالية الدقة".

ورداً على من يسخرون من خطتهم، يوضح زكريا أنهم يحاولون جني المزيد من المال بخطة مختلفة، لأن في الأغلب "الأفكار المجنونة هي التي تساعد في تحقيق ثروات ضخمة"، على حد تعبيره.

وهاجم أصحاب الفكرة الشركة المنتجة للقهوة، عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأن خطتهم تؤكد فوزهم بسيارة واحدة على الأقل من 17 سيارة، أعلنت عنها الشركة ضمن المسابقة، بمعدل فائز كل أسبوع.

ولتوضيح الفكرة أكثر، يقول زكريا إنه لو قام أحدهم بترقيم 100 ورقة، وكانت أوراقه الرابحة من 1 إلى 70، فحتماً فرصة فوزه ستكون أكبر ممن يتنافسون معه، مؤكداً أنهم كانوا يسيطرون على 70 في المئة من الرسائل المشاركة في المسابقة.

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