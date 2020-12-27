مسن إيطالي يتصل بالشرطة طلباً للمؤانسة

المصدر: (روما- د ب أ)

شعر متقاعد إيطالي (94 عاماً) بالوحدة خلال عطلة عيد الميلاد، فاتصل برقم الطوارئ يطلب شخصاً يشاركه الاحتفال. وقال الرجل، الذي يعيش في ألتو رينو تيرمي الإيطالية للشرطة، «أنا لا أفتقد أي شيء، أنا أفتقد فقط شخصاً يمكنني أن أحتفل معه بعيد الميلاد».

وسأل الرجل «هل لديكم أي شرطي يمكن أن يأتي إلى منزلي لمدة 10 دقائق»، مضيفاً أن أولاده يعيشون بعيداً. وقامت الشرطة بتلبية طلب الرجل، ووصلت الشرطة إلى منزله بعد قليل وشاركه شرطيان الاحتفال بعيد الميلاد. ووفقاً لبيان الشرطة الإيطالية فقد سرد الرجل للشرطيين نوادر من خبراته أثناء الحرب العالمية الثانية، وأجرى اتصالاً بالفيديو لأقاربه وبجواره الشرطيان.

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