سيدة تفاجئ أفراد مجتمعها وتدفع فواتير بقالتهم في الأعياد

المصدر: (إعداد - اليازية البدواوي)

بعد مشاهدتها طوابير من الناس تقف أمام بنوك الطعام في ولاية أركنساس الأمريكية، أحبت سيدة نشر أجواء الفرح، خلال الأعياد عن طريق تسديد فاتورة مشتريات البقالة عن بعض أفراد مجتمعها داخل السوبرماركت.

وأفاد موقع «ياهو نيوز»، أن آشلي آن جونز، وهي صاحبة شركة، اشترت بما يعادل 28 ألف دولار داخل موقعين لسوبرماركت «كروغر» في أركنساس، وقد قامت بهذه المبادرة، بعد مشاهدتها الأخبار التي نقلت صوراً مؤثرة لطوابير من الناس، ينتظرون أمام بنوك الطعام على أثر تفشي الوباء، في ظل تراجع أوضاع الأسر مالياً مع فقدان عدد من أفرادها وظائفهم.

ونقلت نشرة «اركنساس ديمكرات-غازيت» عن مدير في السوبرماركت يدعى، مايو جوزيف، إن جهود جونز كانت «هدية عيد ميلاد رائعة»، فالمتسوقون كانوا يقفون أمام الصندوق، فيقال لهم: «تم تسديد ثمن البقالة»، فيتفاجأون قائلين: «هل أنت جاد فيما تقول؟ أفعلاً حصل هذا معنا!».

وتملك السيدة التي تبلغ من العمر 35 عاماً شركة تعمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تمكنت من توزيع 35 ألف دولار هذا العام على متتبعيها لمساعدتهم في دفع فواتيرهم.

وقد قالت جونز عن مبادراتها، نقلاً عن تلفزيون «كارت- تي في»: «افعل ما في وسعك، أينما كنت».

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