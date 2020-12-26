أداة لرسم أشجار كاليفورنيا تحسباً للحرائق

المصدر: (دبي – البيان)

سوف يتيح برنامج تصوير عبر الأقمار الاصطناعية لسلطات مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا رسم كل شجرة منفردة في الولاية كوسيلة للتخطيط ومراقبة المكان تحسباً للحرائق.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي دفعت حرائق الغابات الهائلة في المواسم الماضية العلماء إلى التفكير بوسائل أفضل لمكافحتها، فقامت شركة ناشئة تدعى «سالو ساينسز»، بتطوير «مرصد غابات كاليفورنيا» الذي يستخدم الأقمار الاصطناعية وتقنيات الذكاء من أجل صنع خريطة تغطيها نقاط خضراء صغيرة، كل واحدة منها يمثل شجرة فعلية، وهذه تمثل معاً صور الأقمار الاصطناعية الأكثر تفصيلاً لسطح الأرض.

وأفيد بأن الخريطة سوف تتيح لسلطات مكافحة الحرائق التنبؤ أين يمكن أن تبدأ الحرائق وإلى أين ستتوجه. وقد التقطت الشركة صوراً من مجموعة 100 كاميرا أقمار اصطناعية بحجم الرغيف، تديرها شركة خاصة تشكلت من قبل علماء من وكالة «ناسا» تدعى «بلانت».

وتدور هذه الكاميرات في خط حول الأرض، وتعمل في انسجام كماسح باركود لسطح كوكب الأرض، حيث تلتقط صوراً بتفاصيل ثلاثة أمتار لكل بيكسل.

يقول المؤسس المشارك لشركة «سالو ساينس» ديفيد مارفن، إنه لا يوجد شيء على الأرض مثل هذا الابتكار.

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