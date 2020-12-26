«جسم نفاث» يثير حيرة سكان لوس أنجليس

المصدر: (دبي - البيان)

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الطيران الأمريكية، تحقيقاً في فيديو لرجل يحلّق على ارتفاع 3 آلاف قدم فوق ساحل كاليفورنيا.

وصوّر الفيديو عضو بأكاديمية «سلينغ بايلوت» خلال رحلة تدريبية، وهو يطير بواسطة محرك نفاث على ارتفاع كبير.

وعلّق طيارون من الأكاديمية على الفيديو قائلين: إن الرجل يمثل خطراً على حركة الطيران الجوية، وخصوصاً أنه حلّق قرب مطار لوس أنجليس، لافتين إلى ضرورة التحقق من حصوله على إذن بالطيران قبل الشروع في مغامرته. وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن طيارين آخرين أبلغا عن مشاهدة الرجل الطائر في 30 أغسطس الفائت، وتحدثا لبرج المراقبة بمطار لوس أنجليس.

ونفى رئيس شركة «جيت باك أفييشن»، ديفيد مايمان في حديث لشبكة «سي بي إس»، أن يستخدم الجسم الطائر حزمة طيران نفاثة، وذلك لأنه يستحيل أن تحتفظ بالوقود بمثل هذا الارتفاع، كما أنها تصدر صوتاً مرتفعاً، وهو ما يخالف المشاهدات التي تحدثت عن حركة صامتة.

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