مقترح مبنى على شكل فراشة باليونان

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تصميم جديد على شكل فراشة مطروح للبناء في ضاحية فولياجميني الساحلية في أثينا، باليونان. المقترح السكني الفريد من طابقين، صممه استديو «314 للهندسة المعمارية»، ويتشكل من سلسلة منحنيات عضوية تمثل البناء المؤلف من أربع وحدات مستقلة مختلفة.

يستلهم التصميم شكل فراشة تمد جناحيها بعيداً، حيث يوفر الجناحان ظلالاً للطابق الأرضي، إلى جانب تشكيلهما شرفات مفتوحة في الطابق العلوي، تتيح لشاغلي المبنى التمتع بمشهد البحر، وقد قام الاستديو بطي الجناحين لتوفير المزيد من الخصوصية. تشير مجلة «ديزاين بووم» إلى عنصر الشفافية في التصميم، الذي يشكل رابطاً للبناء مع البيئة المحيطة.

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