حمل في رحمين منفصلين

في حالة نادرة للغاية، وضعت امرأة بريطانية 3 توائم من رحمين منفصلين، لتصبح أول سيدة في البلاد تمر بهذه التجربة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن ميلانيا باسيت (32 عاماً) من مقاطعة هامبشاير جنوبي بريطانيا، أنجبت 3 توائم، وهم توأم إناث كان في الرحم الأول، وذكر ثالث كان في الرحم الثاني.

وكانت الأم البريطانية، علمت أن لديها رحمين عام 2017، عندما كانت حاملاً بابنتها الأولى فيبي، وهي الآن في الثالثة من عمرها.

وكان الأمر مفاجئاً لها، عندما أبلغها الأطباء بأنها حامل في الرحمين. واحتمال الحمل بتوائم في رحمين منفصلين، أمر نادر للغاية، ولا يزيد عن واحد في المليون. (دبي - البيان)

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