مصر.. وفاة الدكتور الجامعي المتهم بالإساءة للقرآن

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الخميس الدكتور محمد مهدلي، أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية إثر تدهور حالته الصحية.

وأكد الدكتور السيد رشاد، عميد المعهد ان الدكتور محمد مهدلي كان مريضًا ومر بظروف صحية صعبة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحال الدكتور محمد مهدلي، عضو هيئة التدريس بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، إلى النائب العام؛ على خلفية تداول فيديوهات تتضمن إهانته القرآن وفق صحيفة الوفد.

وتضمنت قرارات الوزارة وقف الأستاذ الجامعي عن العمل وإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، والتي تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.

جاء ذلك عقب تلقي وزير التعليم العالي نتيجة التحقيق مع الدكتور المذكور، والذي أُجرى بمعرفة الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه، وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو.

وأوصت الوزارة بإحالة الواقعة –وقتها- إلى النائب العام لإعمال النيابة العامة شؤونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب له من اتهامات، أبرزها ازدراء الأديان، وامتهان ثوابت العقيدة الإسلامية، وسبّ الطلاب بألفاظ خارجة.

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