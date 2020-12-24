أغطية من الصوف والفرو لضروع الأبقار في ياقوتيا الروسية

المصدر: دبي - البيان

أظهر مقطع فيديو تم تصويره في سيبريا، أبقاراً ترتدي حافظات تشبه حمّالات ضرع مبطنة بالصوف أو الفراء، داخل القرية الأبرد على وجه الأرض، وذلك مع بدء هبوط الحرارة الشديد خلال الشتاء في تلك المنطقة قارصة البرودة.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، يربط المزارع نيكولاي اتلاسوف، وهو في السبعينات من عمره، الحمّالات حول قطيع من خمس أبقار في قرية أويمياكون بجمهورية ياقوتيا الروسية، حيث تصل الحرارة ما دون 45 درجة. وفي كل مرة تتجه الأبقار إلى المياه للشرب في هذا الشتاء المتوقع أن تهبط حرارته إلى ما دون 60 درجة مئوية، تضع الأبقار صدرياتها ثلاثية الشكل.

ونُقل عن أحد السكان المحليين، ويدعى سيميون سيفتسيف، قوله: «هكذا تقضي أبقار ياقوتيا، معيلتنا، مواسمها في الشتاء، تنتظر دورها حيث يشرب الأكبر بينها أولاً».

وأفاد السكان المحليون أن هذه الحافظات الصدرية مصنوعة من جلود الأغنام أو فرو الأرانب، وعادة ما تكون أغطية قديمة من المعاطف التي يتم إعادة تدويرها لهذه المهمة الشتوية الحيوية، حيث يتم ربطها بأشرطة طويلة حول الجسم. وتساعد الحمّالة في حماية الجلد الرقيق لضرع وهذا يوفر نحو لترين من الحليب لكل بقرة، حسب السكان المحليين.

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