العواصف تخفّض ملوحة المياه وتقتل الدلافين

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أفادت دراسة حديثة أن المياه العذبة الناجمة عن اشتداد العواصف والأعاصير بسبب التغير المناخي، ترتبط بمرض جلدي خطير أصاب الدلافين في المناطق الساحلية للولايات المتحدة وأستراليا في السنوات الأخيرة، وهو مرض يخلف آفات على أجساد تلك الحيوانات تغطي أحياناً 70% من أجسادها.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الباحثين في الولايات المتحدة وأستراليا قولهم، إن المرض الجلدي مرتبط بتناقص ملوحة المياه، مع زيادة تواتر العواصف وشدتها، مشيرين إلى أن العواصف تأتي أحياناً بكميات هائلة من الأمطار، بحيث تنخفض ملوحة الشواطئ، وتصبح أشبه بمياه عذبة حيث لا تستطيع أن تحيا الدلافين.

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