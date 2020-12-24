2020 أفضل سنوات «سناب شات» رغم الجائحة

المصدر: (دبي - البيان)

كان عام 2020 الأفضل لتطبيق «سناب شات» بلا منازع، بعد إضافة 31 مليون مستخدم ناشط يومياً وارتفاع قيمة سهمه في الأسواق العالمية من 16 دولاراً في يناير الماضي إلى أكثر من 52 دولاراً اليوم.

وأضاف موقع «أكسيوس» أن التطبيق نجح كذلك في تفادي السيناريوهات الدرامية وإجراءات التدقيق التنظيمي التي تخبط بها المنافسون حيال أمور تتعلق بتعديل المحتوى والانحياز والخصوصية.

وتشير الصورة الكبرى إلى أن الجائحة سرّعت التيارات المحبذة لاستخدام «سناب شات»، حيث شهد التطبيق انخراط المزيد من المراهقين وطلاب الجامعات الذين أجبروا على البقاء في بيوتهم. كما عزز الواقع من خلال مساعي الترويج الإعلاني خلال الإغلاق.

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