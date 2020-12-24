أسلحة عظمية تعود لـ10 آلاف عام

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

قام فريق يقوده علماء آثار من جامعة لايدن، بتحليل أسلحة عثر عليها هواة جمع المتحجرات ووصلت إلى نحو 1000 قطعة من الأسلحة المصنوعة من العظام، وعرفت بـ«أسلات» العصر الحجري المتوسط الشائكة، قذفتها أعماق البحار الهولندية إلى الشاطئ.

ولم يقتصر وجود تلك الأسلحة العظمية على بحر الشمال، إذ وجدت في مواقع تمتد من إيرلندا إلى روسيا ويعود تاريخها إلى ما بين 8 آلاف و11 ألف عام، حين سكنت مجتمعات الصيد والبحث عن الطعام أوروبا قبل وصول المزارعين إليها، وفقاً لموقع «سميثسونيان».

وقام العلماء بتطبيق قياسات جزيئية لتحديد النوع الذي صنعت منه الأسلات الشائكة. وقد أراد العلماء أساساً التحقق إن كان هذا النوع من التحليل الذي يعتمد على البروتينات الموجودة في العظام الناجية يمكن تطبيقه على تحف دفنت تحت الماء لآلاف الأعوام.

ولم تنجح طريقتهم وحسب، بل توصلوا لنتائج مذهلة مفادها أنه في حين غالبية الأسلات التي تعود إلى ما قبل 10 آلاف عام قد صنعت من عظام الأيائل الحمر وعظام بشرية.

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