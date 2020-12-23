مصيدة فئران توقع سارقة مجوهرات في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت مصيدة فئران في الإيقاع بسارقة ضليعة في نهب المال والمجوهرات بإحدى مدن روسيا.

ونجح أحد سكان مدينة أومسك في اكتشاف هوية المجرمة بعدما فتحت خزانة منزله واستولت على ما فيها، وذلك من خلال تركيب مصيدة فئران في الخزنة.

ونقل موقع "سبوتنيك" الإخباري عن مكتب المدعي العام في مدينة أومسك أن المتهمة، التي تبلغ من العمر 35 عاماً، قامت بزيارة المجني عليه، وفتحت الخزانة، وسرقت 50 ألف روبل (ما يعادل 650 دولاراً)، وسواراً ذهبياً بقيمة 60 ألف روبل (780 دولاراً)، مستغلةً نوم صاحب المنزل.

واكتشف صاحب المنزل الأمر في اليوم التالي، وللتأكد من هوية السارق، وضع مصيدة فئران في الخزانة، ودعا صديقته إلى المنزل وتظاهر بالنوم، ليمسكها بالجرم المشهود أثناء محاولتها تكرار السرقة.

وبعد التحقيقات، اعترفت المرأة بارتكابها السرقة، وحُكم عليها بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

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