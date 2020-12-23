أنغام باخ تصدح في غابات كيوشو اليابانية

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تصدح ألحان مؤلف الموسيقى الألماني، يوهان سباستيان باخ، في غابة كيوشو باليابان، مبدعة بيئة ساحرة في تلك الطبيعة الخلابة. وكان المخرج الإبداعي هورهيرو هارانو، قد تعاون مع نجار ومهندس صوت لتطوير آلة أكسيليفون عملاقة في الغابة لعزف سيمفونية خشبية خاصة بالمكان. ويفيد موقع «ماي مودرن مت» بأن آلة أكسيليفون التي تم تركيبها فوق أرضية الغابة، تتألف من مئات القطع الخشبية ذات الأحجام المختلفة، وكل قطعة تعزف نغمة مختلفة.

ويظهر في مقطع فيديو، كرة خشبية في أعلى أكسيليفون تتدحرج مروراً بجميع الألواح الخشبية، لتعزف نغمة من معزوفة «كانتاتا 147» لباخ التي ألفها عام 1723.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز