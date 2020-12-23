«ناسا» أمام فضيحة بسبب 27 قرداً

المصدر: (دبي - البيان)

قتلت وكالة إدارة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا» 27 قرداً في مركز بحثي، خلال يوم واحد في عام 2019، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وأثار هذا الكشف موجة غضب بين أنصار الرفق بالحيوان، خصوصاً أن «ناسا» قررت قتل القردة «بالموت الرحيم» عوضاً عن نقلها إلى محمية طبيعية.

وقال أستاذ أخلاقيات الحيوانات في جامعة نيو مكسيكو الأمريكية، جو غلوك، إن هذه الحيوانات كانت تعاني من الانعدام الأخلاقي المتأصل في الحياة المخبرية. وأضاف جلوك: «يبدو أن القردة لم تعتبر جديرة بفرصة العيش في مأوى ولا حتى محاولة ذلك»، مشيراً إلى أن عمليات القتل «عار على المسؤولين».

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