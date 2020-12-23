2,4 مليار يورو جوائز يانصيب في إسبانيا

المصدر: مدريد - أ ف ب

تقاسم الفائزون الإسبان بسحب اليانصيب السنوي «إيل غوردو» الأكبر، جوائز في العالم، أمس، مبلغ 2,4 مليار يورو، في نبأ سار لهؤلاء، خصوصاً خلال في فترة الجائحة الحالية.

وتستضيف العاصمة مدريد هذا اليانصيب، الذي انطلق في العام 1892، سنوياً في 22 ديسمبر من كل عام، ويتمتع بشعبية كبيرة في إسبانيا، حيث يشتري كثير من العائلات أو مجموعات الأصدقاء أو الزملاء شبكات مشتركة (ثمن الواحدة منها 20 يورو)، أو يقدمونها كونها هدية في نهاية العام.

وتتوزع الجائزة الإجمالية على عدد كبير من الفائزين، خصوصاً الجائزة الكبرى المسماة «إيل غوردو»، والتي تعني «الضخم»، وفاز بها هذا العام أصحاب الرقم 72897. ويجري إعلان الأرقام الفائزة غناء بصوت أطفال إحدى مدارس مدريد، ويُنقل السحب عبر التلفزيون، وتتصدر النتائج عناوين الأخبار في الوسائل الإعلامية كافة.

وللمرة الأولى هذا العام، أقيم السحب من دون جمهور بسبب القيود الصحية المتصلة بجائحة «كوفيد 19».

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