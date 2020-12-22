مسحات أنف أمريكية ثلاثية الأبعاد لتشخيص «كورونا»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

صمم علماء من قسم الأشعة بجامعة جنوب فلوريدا، واستجابة للنقص في المسحات البلعومية الأنفية من جراء تفشي «كوفيد 19»، مسحات مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وأشارت سامر ديكر البروفسورة المساعدة ومديرة التطبيقات السريرية ثلاثية الأبعاد في المستشفى إلى أنه حتى تاريخه قامت جامعة جنوب فلوريدا بطباعة ما يزيد على 100 ألف مسحة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وحازت المسحات ثلاثية الأبعاد التقديرين الوطني والعالمي، لما شكلته من مثال على قدرة الطباعة الثلاثية الطبية وسرعة الابتكار لتأمين حلول سريرية.

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