مرتفعات تايلاندية تكتسي بالوردي وتتحول مزاراً

المصدر: (بانكوك - د ب أ)

تتحول جبال «فو لوم لو» في المتنزه الوطني فو هين رونج كلا، بمنطقة لوي التايلاندية، شتاء، إلى اللون الوردي من جراء أزهار أشجار الكرز البرية في الهيمالايا المعروفة في التايلاندية باسم «بايا سوي كرونج». وكانت «فو لوم لو» منطقة عشبية جبلية من دون شجرة واحدة، إلا أنه في عام 2008 بادر رئيس متنزه «فو هين رونج كلا» الوطني بإطلاق مشروع لإعادة تشجير المنطقة. واختيرت أشجار كرز الهيمالايا البرية لتشجير المنطقة.

وخلال 3 سنوات، بدأت الأشجار في الازدهار لتجعل الجبال بأكملها وردية. وكانت بمثابة جمال طبيعي لم يره أحد من قبل، وروج القرويون في «بان رونج كلا» و«بان كوك ساتون» للظاهرة كمقصد للسياحة البيئية، بحسب موقع «جاكرتا بوست».

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