يتسلق أعلى قمم إنجلترا 6 مرات في 24 ساعة لمساعدة طفل

المصدر: دبي - البيان

تحمل المصور الحائز عدة جوائز، جو غيدنز، البرد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية، التي وصلت سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، من أجل تسلق أعلى قمة في إنجلترا ست مرات خلال 24 ساعة، في محاولة منه لمساعدة طفل يبلغ سبعة أشهر في محاربة اضطراب وراثي نادر.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، قرر غيدينز (33 عاماً)، أخذ هذا التحدي الملحمي إلى قمة سكافيل بايك، التي يبلغ ارتفاعها 978 متراً، لمساعدة الطفل مارلي باول، الذي يعاني من ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول، والذي لا يعيش 95 % من الأطفال المصابين به أكثر من 18 شهراً من دون علاج فعّال. وكان والدا الطفل في إيست يوركشاير، يأملان جمع ما يكفي من المال لشراء الدواء الأغلى في العالم، والبالغ سعره 1.6 مليون جنيه إسترليني من الولايات المتحدة.

وفي سبيل ذلك، أمضى غيدنز جزءاً كبيراً من يوم السبت، وصولاً إلى الساعات الأولى من نهار الأحد، يتسلق الجبل في أوضاع مزرية، كان أغلبها في الظلام. وبعد صعوده الجبل ست مرات، تعرض خلالها لسقطات عدة، قرر التوقف بعد مكوثه أكثر من 21 ساعة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال إنه وضع هدفاً يقضي بتسلق الجبل 9 مرات، ما يعادل تسلق جبل إيفرست، لكنه سعيد مع ذلك بسجله البالغ 5868 متراً، إذا كان قد ساعد في جميع المزيد من الأموال لمارلي، والوعي بمحنة أسرته.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز