«الاقتران العظيم».. ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 400 سنة

المصدر: (دبي - وام)

شهد العالم أمس، ظاهرة فلكية تسمى «الاقتران العظيم»، وهي اقتراب ظاهري في السماء بين كوكبي المشتري وزحل، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة ‎في ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 400 سنة.ويحتاج كوكب المشتري إلى 12 سنة ليدور دورة واحدة حول الشمس، في حين أن كوكب زحل يحتاج إلى 30 سنة، ما يعني أن كلا الكوكبين بالنسبة لنا يقتربان من بعضهما مرة كل 20 سنة، وعادة تكون المسافة بينهما من الدرجة إلى الدرجتين.

أما ما يميز الاقتران هذا العام فهو أن المسافة بينهما ستبلغ 6 دقائق قوسية فقط، أي ما يساوي عُشر الدرجة الواحدة وهو أقل بقليل من ربع قطر القمر ظاهرياً، وهذه مسافة تعد صغيرة جداً.

وكان آخر اقتران حدث بمثل هذه المسافة قبل نحو 400 عام، وذلك يوم 16 يوليو 1623م، ولكن المفارقة أن ذلك الاقتران لم يكن مشاهداً إلا من المناطق القريبة من خط الاستواء، لأن المشتري وزحل كانا قريبين من الشمس.

وقد تمت مشاهدة آخر اقتران مماثل من غالبية مناطق الكرة الأرضية كان قبل 800 عام، وذلك يوم 5 مارس 1226م، وكانت المسافة بينهما دقيقتين قوسيتين فقط.

وسيكون الاقتران المقبل عام 2080م، والذي يليه عام 2417م.

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