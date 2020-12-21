وفاة أول مصمم لباب الكعبة المشرفة من الذهب الخالص

انتقل إلى رحمة الله تعالى أول مهندس صمم باب الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد بن عبد العزيز، المهندس منير الجندي.

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية التي أوردت الخبر فقد توفي المهندس منير الجندي أمس الأول في ألمانيا.

وكان الملك خالد وجه بصناعة باب للكعبة من الذهب الخالص، وذلك عقب صلاته فيها عام 1397هــ، ووقع الاختيار على المهندس الجندي لتصميمه.

وصمم الباب في معمل شيخ الصاغة بمكة محمود بدر، حيث كان الملك عبد العزيز قد كلف سابقاً أسرة آل بدر بصناعة باب للكعبة أيضاً.

واستخدم في صناعة باب الكعبة 280 كيلوجراما من الذهب الخالص.

والمهندس منير سري الجندي، سوري الجنسية، ولد في مدينة حمص، وكتب اسمه على باب الكعبة المشرفة لأنه صمم بابها.

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