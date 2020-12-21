رقم قياسي عالمي بالمكوث في الجليد

المصدر: (دبي - البيان)

ذكرت صحيفة «لا فز دي نورد»، أن الفرنسي رومين فاندندورب، سجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، في البقاء في حاوية مع الجليد، وتمكن من البقاء فيها لمدة ساعتين و35 دقيقة و33 ثانية.ونقلت الصحيفة عن فاندندورب: «لقد تم إثبات أنه لا داعي لأن تكون سوبرمان لكي تتمكن من تنفيذ مغامرة من هذا النوع».

وأشارت الصحيفة، إلى أن رومان فاندندورب، البالغ من العمر 34 عاماً، تدرب لمدة عامين قبل أن يقوم بمحاولته هذه.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة من ممثلي كتاب «غينيس» للأرقام القياسية، راقبت عملية تحطيم الرقم القياسي.

وقام فاندندورب بالنزول في وعاء خاص شفاف مملوء بالثلج المجروش، وصلت درجة الحرارة فيه إلى -18 درجة مئوية.

وقال فاندندورب: «من الخارج، يبدو أنك رجل عادي يقف في صندوق به مكعبات ثلج، لكنني أؤكد لكم أني أشعر بالكثير يحدث بداخلي».

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