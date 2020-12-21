مضادات من الصراصير لإنقاذ الإنسان

المصدر: (الشارقة - البيان)

تبحث دراسة مشتركة تقودها الجامعة الأمريكية في الشارقة إمكان تطوير مضادات حيوية مقاومة للبكتيريا من جزيئات موجودة في خلايا الصراصير. يقول الدكتور نافيد خان، أستاذ ورئيس قسم الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية بالجامعة الأمريكية في الشارقة: «يموت أكثر من 17 مليون شخص سنوياً بسبب الالتهابات البكتيرية، ووجدنا جزيئات في الصراصير تقتل نسبة 100% من جرثومة مرسا، وهي بكتيريا تسبب التهابات في أجزاء مختلفة من الجسم».

ويقول خان بما أن الصراصير تعيش في أكثر الأماكن قذارة على الأرض، فلا بد من أنها تمتلك آليات دفاعية تمكنها من محاربة الجراثيم والازدهار في البيئات الملوثة. ويضيف: «قمنا باختبار أعضاء الصراصير، ووجدنا مضادات حيوية جديدة هناك».

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