لمحاربة السرطان.. فرنسي يغمس جسده بالثلج ساعتين و35 دقيقة

المصدر: أ ف ب

حطم الفرنسي رومان فاندردورب السبت في مدينة واترلو في شمال فرنسا الرقم القياسي العالمي لأطول فترة تغميس للجسم في الثلج، في خطوة واكبتها وكالة فرانس برس يرمي من خلالها الرجل البالغ 34 عاما إلى دعم مكافحة سرطان الأطفال.

وبقي الفرنسي العامل في القطاع الطبي في داخل حجرة من البليكسيغلاس تحوي مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق، مدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية، متخطيا الرقم القياسي السابق بـ40 دقيقة، على مرأى من حكّام وحوالى خمسين شخصا أتوا لدعمه.

وسعى فاندردورب من خلال هذه الخطوة إلى "تخطي الحدود البشرية" بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية "ووندر أوغستين" الفرنسية الداعمة للأطفال المصابين بالسرطان.

وفور الخروج من الثلج، قال فاندردورب إنه أراد "توجيه رسالة قوية إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حاليا لدعوتهم إلى الحفاظ على الأمل".

وهو تدرّب على هذه الخطوة في منزله لسنتين، داخل حوض جاكوزي مليء بالمياه الباردة، من ثم بالاستعانة بجهاز تبريد بسعة 500 لتر، وفي النهاية في الثلج في منطقة شاموني الجبلية في الألب الفرنسية، على ما أوضح للصحافيين.

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