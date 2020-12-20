جبل جليدي يغير مساره جنوبي «الأطلسي»

المصدر: (لندن - رويترز)

قال أحد العلماء إن تيارات قوية غيّرت مسار جبل جليدي ضخم كان في مسار تصادمي مع مستعمرة للبطاريق في جنوبي المحيط الأطلسي وأفقدته جزءاً كبيراً من حجمه.

وتتبع العالم جيرينت تارلينج، أستاذ علم المحيطات البيولوجي لدى هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي، حركة الجبل الجليدي. وقال إن الجبل المسمى (إيه 68 إيه) كان سيصطدم بجزيرة جورجيا الجنوبية التي تقع قبالة أمريكا الجنوبية.

والجزيرة من أقاليم ما وراء البحار البريطانية وتعد موطناً للحياة البرية تعيش فيه البطاريق والفقمات وطيور القطرس.

وذكر تارلينج أن الكتلة الجليدية واجهت تيارات قوية جعلتها تدور 180 درجة تقريباً مع اقترابها من حافة الجرف الغربي للجزيرة الأسبوع الماضي.

وقال تارلينج الجمعة «كأنه انعطاف للجبل الجليدي نتج عن رفع مكابح اليد لأن التيارات كانت قوية جداً».

وكان الباحثون يخشون أن الجبل الجليدي قد يمنع طيور البطريق من شق طريقها إلى البحر للحصول على الطعام.

وانفصلت الكتلة الجليدية (إيه 68 إيه) عن القارة القطبية الجنوبية عام 2017.

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